Lagere drempel voor pabo, maar ten koste waarvan?

Het is een goed idee om de toegang tot de pabo makkelijker te maken, vinden de meeste partijen in de Tweede Kamer. Toch zien ze nog wat beren op de weg, nu het kabinet een experiment heeft aangekondigd.

Straks hoeven scholieren geen toelatingstoetsen meer te halen voordat ze naar de pabo mogen. Als ze een kennisachterstand hebben, mogen ze die in het eerste jaar van hun opleiding inhalen.

Met dat ‘experiment’ wil het kabinet de drempel voor de pabo verlagen, in de hoop dat er weer meer jongeren voor deze opleidingen tot leraar in het basisonderwijs kiezen. Er is tenslotte een lerarentekort.

De Tweede Kamer vindt het een goed streven, maar heeft wel wat vragen, blijkt uit een zogeheten schriftelijk overleg waarin de fracties (zowel coalitie- als oppositiepartijen) allerlei vragen aan de minister van Onderwijs stellen.

Niveau

Gaat het niveau van de opleidingen niet omlaag, willen ze bijvoorbeeld weten. Sinds 2015 moeten aspirant-studenten van de pabo immers toelatingstoetsen maken als ze niet het vereiste vakkenpakket hebben. Dat was om het niveau te verhogen. Als je dat weer ongedaan maakt, verlaag je dan het niveau weer?

De minister denkt van niet; de nieuwe studenten moeten immers alsnog aan de eisen voldoen, alleen dan een jaar later. Maar de politieke partijen zijn daar nog niet helemaal van overtuigd. Hoe weet hij dat eigenlijk? En de hogescholen zijn misschien blij, maar waarom hebben bijvoorbeeld de basisscholen kritiek op het plan?

Werkdruk

Sommige partijen maken zich ook zorgen over de werkdruk aan de pabo. Er komen meer studenten met kennisachterstanden en die moeten extra lessen en toetsen krijgen. De Kamer wil weten wie dat gaat doen en of daar genoeg geld voor is.

De werkdruk van de studenten zelf gaat ook omhoog. Die kunnen minder tijd besteden aan hun andere vakken, of ze moeten harder werken. Krijgen studiekiezers daar goede voorlichting over, en zo ja: hoe ziet die er dan uit?

D66 wil ook weten of er een onderscheid komt in de begeleiding van studenten uit het mbo en studenten van de havo. Met name mbo’ers komen immers minder vaak naar de pabo toe en daar moet het experiment verandering in brengen.

Extra jaar

De SP overweegt dat sommige studenten misschien een heel jaar extra nodig hebben en vraagt “hoe de minister aankijkt tegen een soort overbruggingsjaar indien aspirant-studenten de toelatingstoetsen niet meteen halen”. Ze kunnen dan alvast wat kennis opdoen over het vak zonder dat ze daadwerkelijk aan de opleiding zijn begonnen.

Maar de inzet lijkt iedereen wel te steunen. Alleen de SGP klinkt sceptisch. Het huidige systeem met hogere toelatingseisen is er nog niet zo lang en het kwam er niet voor niets: het pabo-programma was overladen en het niveau moest omhoog. Gelden die redenen allemaal niet meer?

Minister Dijkgraaf van Onderwijs zal de vragen van de Tweede Kamer binnen enkele weken beantwoorden.