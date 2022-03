Leden Heerendispuut Dominus fietsen naar Parijs voor het goede doel

De leden van Heerendispuut Dominus die naar Parijs fietsen (Hidde Brus staat derde van rechts)

Leden van Heerendispuut Dominus van S.V. Animoso hopen vanaf vandaag in drieënhalve dag naar Parijs te wielrennen. Dat doen ze om geld in te zamelen voor stichting Handen Ineen voor Gambia. Er is wel een klein detail dat hun tocht moeilijker maakt: ze hebben amper ervaring op een racefiets.

“In januari hebben we onze fietsen pas gekocht, via Marktplaats ook nog eens. Racefietsen zijn duur en we zijn natuurlijk allemaal studenten”, vertelt Hidde Brus, tweedejaarsstudent Business Innovation in Den Bosch en tevens lid van studievereniging S.V. Animoso, lachend. “Daarna zijn we gaan trainen, en veel ook. Drie maanden hebben we ons serieus voorbereid op de tocht. Dat moet ook wel, want wielrennen is topsport.”



Lustrum

Samen met twaalf dispuutsgenoten fietst de Avansstudent naar Parijs om geld op te halen voor Handen Ineen voor Gambia, een Nederlandse stichting die al jaren kleding, levensmiddelen, spullen voor in ziekenhuizen en onderwijsmateriaal naar het Afrikaanse land brengt. Hidde kende die stichting nog uit zijn middelbareschooltijd, toen hij al eens geld ophaalde en het land bezocht om spullen te brengen. “Ik zag toen plekken die je niet eens in documentaires tegenkomt. Er ontwaakte daar iets in me, ik wilde meer en vaker iets gaan doen”, vertelt Hidde, die in het lustrum van Dominus een mooie aanleiding zag.



“We konden flink gaan partyen, zoals altijd, maar ook iets terugdoen. Mijn zusje, die nu op de middelbare school zit, vertelde pas dat zij geld gaat inzamelen voor de stichting. Ik dacht: kunnen we dat niet combineren? We zochten naar manieren om geld in te zamelen, toen iemand gekscherend zei dat hij wel naar Friesland wilde fietsen. Daaruit ontstond het idee om naar Parijs te rijden.”



Gelletjes

Omdat de groep niet eerder op de racefiets had gezeten, besloten ze de voorbereiding serieus te nemen. Ze wonnen advies in bij medewerkers van fietswinkels, testten van tevoren gelletjes uit voor extra energie, letten goed op hun voeding en vroegen vrienden en bekenden om tips. “Dat hielp, we merkten al snel dat het fietsen beter ging. Aan het begin kregen we snel last van onze onderrug, na een tijdje niet meer”, vertelt Hidde, die vorig weekend trainde in hogere gebieden dan Den Bosch. “Toen piepten we wel anders, dat was een stuk zwaarder.”



Volgauto’s

De groep is vanochtend vertrokken en fietst in drieënhalve dag naar de Franse hoofdstad. Vandaag fietsen ze 135 kilometer tot het Belgische Leuven. Een aantal volgauto’s ondersteunt de groep en voorziet de fietsers van eten, drinken en als het nodig is medische hulp. Ze slapen in hostels. En hoewel het geen race is, hopen de studenten echt niet later dan zondag aan te komen. Dan gaan ze met auto’s terug naar Nederland. “Maandag moeten de meesten weer naar school, stage of werk. We moeten dus op tijd terug zijn”, aldus Hidde.

Fantastische ervaring

De Avansstudent heeft veel zin in de tocht, omdat hij en zijn vrienden iets moois kunnen betekenen voor anderen, maar ook omdat ze het samen doen. “Om zoiets met je vrienden te kunnen doen, is gewoon prachtig. Ik denk dat we elkaar een stuk beter gaan leren kennen deze dagen, het wordt vast een fantastische ervaring. Iets waar ik op mijn tachtigste nog aan denk.”



Hidde en zijn vrienden worden gesponsord door bedrijven uit de buurt, hun eigen werkgevers en vrienden en familie. In ruil daarvoor kregen ze zelf gebrouwen bier of een mooie plek op hun wielershirts. De totale opbrengst van de fietstocht wordt bekendgemaakt tijdens het lustrum van Animoso. Wil jij ook een bijdrage leveren? Dat kan door een bedrag over te maken naar NL74 RABO 0377 2795 44. Doneren kan ook direct via dit betaalverzoek.