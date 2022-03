Lonen in hbo stijgen met 4 procent

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

De vakbonden en hogescholen zijn het eens geworden over een nieuwe cao. In juni gaan de lonen met 4 procent omhoog en in diezelfde maand ontvangen medewerkers een eenmalige bruto-uitkering van 600 euro bij een fulltime dienstverband.

Vergeleken met vorig jaar stijgen de lonen behoorlijk. Toen gingen die in het hbo met 2 procent omhoog. “We hebben alle ruimte die er was benut. Dat doen we elk jaar”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep. De hoge inflatie was volgens hem niet leidend voor de loonsverhoging, want die bepaalt niet hoeveel geld er beschikbaar is bij de instellingen. “Maar we kijken er wel naar, want we willen het liefst koopkrachtbehoud.”

Werkdruk

De nieuwe cao loopt tot april 2023. Over werkdruk zijn dit keer geen nieuwe afspraken gemaakt. Vorig jaar werden de bonden en hogescholen het al eens over maatregelen op dat gebied, zoals een realistisch takenpakket en het recht op onbereikbaarheid. “Die afspraken blijven staan”, zegt Van der Zweep. Op 1 april dit jaar moeten hogescholen die afspraken gerealiseerd hebben. “We gaan kijken of dat overal gehaald wordt.”

De FNV lijkt daar weinig vertrouwen in te hebben. “Er is van beide kanten hard gewerkt aan oplossingen, maar tot op heden is het nog niet gelukt om de werkdruk verder terug te dringen”, zegt FNV-bestuurder Jan Boersma.

Long covid fonds

In het principeakkoord staat dat de partijen het belang van een long covid fonds “onderschrijven”. Maar tot concrete afspraken heeft dat nog niet geleid.

De AOb pleitte eerder voor een derde ziektejaar voor werknemers met long covid, zodat ze hun baan na twee jaar ziekte niet verliezen en langer de tijd hebben om te re-integreren. Daar is volgend Van der Zweep lang over gesproken tijdens de onderhandelingen.

“We hebben geen toezegging voor een derde ziektejaar, maar hogescholen hebben wel gezegd dat ze er zorgvuldig naar kijken. Eigenlijk willen we voor het hele onderwijs een fonds waarmee zieke medewerkers geholpen kunnen worden. Daar staan de werkgevers positief tegenover en daar gaan we verder over in gesprek”, aldus Van der Zweep.