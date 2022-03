Russische rectoren steunen oorlog in Oekraïne

foto: Katie Godowski via Pexels

De vereniging van rectoren van Russische universiteiten schaart zich volledig achter het besluit van president Poetin om Oekraïne binnen te vallen. Aanvankelijk hield de vereniging zich meer op de vlakte.

Op 4 maart schreven de rectoren in een gezamenlijke verklaring dat Rusland besloten heeft “om eindelijk een einde te maken aan de acht jaar durende confrontatie tussen Oekraïne en de Donbas, om de demilitarisering en denazificatie van Oekraïne tot stand te brengen en zich zo te beschermen tegen de toenemende militaire dreigingen”.

Volgens de rectoren is het van groot belang om de “misschien wel moeilijkste beslissing in het leven van onze president” te steunen. Ze zien het als hun fundamentele plicht “om jongeren te leren vaderlandslievend te zijn”.

Vrede

Nu Rusland gebukt gaat onder “economische en informatie-aanvallen” moeten de universiteiten zich volgens de rectoren “meer dan ooit scharen achter onze president, onze jeugd een voorbeeld geven van optimisme en geloof in de kracht van de rede, en hoop inboezemen dat er spoedig vrede zal komen”.

Het platform University World News wijst erop dat de rectoren daarmee een duidelijk hardere lijn kiezen dan in een eerdere verklaring op 2 maart. Daarin benadrukten ze vooral dat de Russische universiteiten hun internationale banden niet moesten verbreken. Russische studenten in het buitenland en internationale studenten in Rusland verdienden volgens de rectoren speciale aandacht.

Diezelfde week bevroren de EU en verschillende landen, waaronder Nederland, de formele samenwerking met Russische universiteiten.