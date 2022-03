Student in buitenland: Zoë is terug in Noorwegen, maar nu niet voor vakantie

Studeren in het buitenland, dat stond al een poosje op het lijstje van Zoë Hernandez. Toen ze dit collegejaar voor haar stage de kans kreeg te gaan, en ook nog eens naar het Noorse Oslo, hoefde de vierdejaarsstudent Biologie en Medisch Labaratoriumonderzoek geen twee keer na te denken haar koffers te pakken.

“Oslo bevalt prima! Het is een hele mooie stad, zeker in de zomer. De cultuur van het land lijkt een beetje op die van Nederland, daardoor voelde het niet als een cultuurshock toen ik hier kwam”, vertelt Zoë vanuit haar studentenkamer vlak buiten het centrum van de Noorse hoofdstad.



Droom

Het is niet de eerste keer dat de Avansstudent in het Scandinavische land is. Ze bezocht het al meerdere keren voor korte tripjes naar vrienden die ze online leerde kennen. Daar sloeg de vonk voor Noorwegen over, dus een langer verblijf in het land zag ze wel zitten. “Ik houd van reizen, voor een langere periode in het buitenland zijn was een droom voor me. Zeker in Noorwegen. Dat maakte het makkelijk om woonruimte te vinden”, vertelt Zoë.



Kankeronderzoek

De laatstejaarsstudent loopt tot en met juni in stage in Noorwegen. Dat doet ze in het Oslose ziekenhuis, waar ze in het laboratorium onderzoek doet naar de activatie van het autofagie-proces in gistcellen. “Door onderzoek te doen naar de volgorde van dit proces in gist als modelorganisme, zou het in de toekomst makkelijker kunnen zijn om kanker sneller te ontdekken”, vertelt Zoë enthousiast. “Het is een ingewikkeld, diepgaand onderwerp, maar wel erg interessant.”

Werk en privé

Aan het Noorse leven kan de vierdejaarsstudent ook wel wennen. Vaste werkdagen heeft ze niet, die plant ze flexibel in. “Soms werk ik van 9 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds in het ziekenhuis, soms wat korter en dan weer in het weekend. Het laboratorium is de hele week open, ook in de avond. Dat maakt het lastig mijn uren in te plannen. Privé en werk lopen regelmatig door elkaar heen. Dat is een leerdoel voor me, om goed te leren plannen”, vertelt Zoë lachend.

Oslo

Introvert

Wanneer ze niet werkt, gaat ze erop uit om de stad te verkennen. “Ik loop graag door Oslo. Je hebt hier een hoop mooie winkels en parken. Daar kom ik graag. En er zijn ook veel clubs,” aldus de Avansstudent. Ze ziet wel verschillen tussen Noren en Nederlanders. Zo zijn Noren over het algemeen best terughoudend. “Niet stug, maar niemand zit naast elkaar in de bus. Behalve als het écht moet. En ze kijken elkaar ook niet zo veel aan. Maar ze zijn wel heel erg vriendelijk. Als introvert past deze manier van omgaan wel bij me. En met covid is het ook niet zo erg dat mensen graag alleen zitten, haha!”



Duur

Waar Zoë ook aan moest wennen, zijn de prijzen in het land. Die liggen een stuk hoger dan in Nederland. “Alles is heel duur. Van het ov tot het eten aan toe. Een Erasmusbeurs is fijn, maar zonder eigen geld wordt het hier lastig. Het helpt om vooraf op te zoeken waar je moet zijn om goedkoop te eten”, tipt de student, die studenten ook wil meegeven vooraf goed onderzoek te doen naar Noorwegen. “Je hebt geen ov-kaart zoals in Nederland, maar een mobiele app. Alleen daarmee kun je hier reizen. En als je hier langer dan drie maanden wil blijven, moet je dat vooraf aangeven. De wachtlijsten daarvoor zijn lang, dus start daar op tijd mee.”



Voordat Zoë terug naar Nederland gaat, hoopt ze nog een aantal dingen af te vinken van haar lijstje. Zo hoopt ze Noors te leren spreken, lezen lukt haar al, en wil ze de bergen in. “Het noorderlicht zien zou heel mooi zijn.”



“Ik kan het iedere student aanbevelen om een tijd naar het buitenland te gaan. Het is een mooie ervaring. Wel moet je een stageplek en land zoeken dat goed bij je past, in die volgorde. Als je een mooie plek hebt gevonden voor je stage, komt de rest vanzelf.”