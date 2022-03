Student van het Jaar 2022: laatste week nomineren

Ken jij een Avansstudent die de titel Student van het Jaar 2022 verdient? Iemand die zich inzet voor anderen, hard werkt en maatschappelijk betrokken is? Nomineer diegene dan nu. Dat kan nog tot 1 april.

Al bijna veertig Avansstudenten worden door medestudenten, docenten of medewerkers in het zonnetje gezet. De complimenten vliegen over het scherm: “Er bestaat niks wat hij niet durft aan te pakken”, “Door haar inspanningen kunnen studenten zich verenigen” en “Een bezige bij en zet zichzelf met volle overgave in voor studenten”.

Uit alle inzendingen stelt de redactie van Punt na 1 april een top 5 samen. Vervolgens beslist een onafhankelijke jury wie er met die felbegeerde titel Student van het Jaar vandoor gaat.

Studenten nomineren kan hier.