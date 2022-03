Student wint rechtszaak van verhuurder om 200 euro

Illustratie via Pixabay

Mag een verhuurder zomaar een eenmalige booking fee van 200 euro in rekening brengen, vroeg een Rotterdamse student zich af. Hij spande een rechtszaak aan en heeft die gewonnen.

In 2018 kwam Joris Pijpers, student van het Erasmus University College, in het Rotterdamse complex Lucia wonen. Maandelijkse huur: 718 euro voor 18 vierkante meter. Maar vooraf moest hij dus een extra bedrag op tafel leggen, meldt Erasmus Magazine.

Die 200 euro is onder meer in rekening gebracht voor een bezichtiging, een kennismakingsgesprek, hulp bij het aanvragen van huurtoeslag, advertenties om studenten “vooraf te informeren over de woning”, drukwerkkosten en een portal voor het uploaden van de contractstukken.

De rechter maakt er korte metten mee. Alleen voor een sleutelhanger en het plaatsen van een naamplaatje op de brievenbus mocht de verhuurder een rekening sturen. Dat kostte nog geen acht euro.

De rest krijgt hij nu met wettelijke rente terug, zodat het totale bedrag hoger is geworden: 232 euro. Het ging hem niet om het geld, maar om het principe, zegt hij tegen het AD.