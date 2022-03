Studenten die zich melden ontlopen straf voor toetsfraude

Illustratie: Elmarye Aaij

Studenten van Hogeschool Saxion die gebruik hebben gemaakt van gestolen toetsvragen kunnen zich tot 15 april melden. Daarmee voorkomen ze zware sancties, verzekert de hogeschool.

In februari maakte de hogeschool bekend dat ze aangifte heeft gedaan van toetsdiefstal en de verkoop van toetsvragen aan studenten. De politie arresteerde drie verdachten, waaronder een medewerker van Saxion. Samen met het OM doet de politie nog altijd onderzoek naar de zaak.

De hogeschool heeft maandag een ‘inkeerregeling’ in het leven geroepen voor studenten die gebruik hebben gemaakt van de gestolen toetsvragen. Als studenten dit opbiechten, krijgen ze alsnog de kans om hun toetsen “op rechtmatige wijze af te ronden” en ziet de hogeschool af van sancties. De regeling geldt ook voor oud-studenten.

Een woordvoerder laat vandaag weten dat er vooralsnog geen studenten een beroep hebben gedaan op de regeling. Ze hebben tot 15 april de tijd om zich te melden.

Grote impact

Er mag geen enkele twijfel bestaan over de waarde van een Saxiondiploma, benadrukt voorzitter van het college van bestuur Anka Mulder. “Wanneer een student geen gebruik maakt van de inkeerregeling, maar later uit onderzoek blijkt dat deze student vooraf verkregen toetsvragen heeft gebruikt, dan volgen er sancties waarvan de impact voor deze student zeer groot kan zijn”, waarschuwt ze. De student kan dan bijvoorbeeld geschorst worden of helemaal van de opleiding worden uitgeschreven.

Met de inkeerregeling hoopt Saxion sneller in beeld te krijgen welke toetsvragen op een eerlijke manier zijn gemaakt en met welke toetsen is gefraudeerd. “Hierbij is het belangrijk dat studenten die naar eer en geweten toetsen hebben gemaakt zo min mogelijk worden gedupeerd.”