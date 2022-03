Studenten lopen risico op flinke OV-boete door trage administratie hoger onderwijs

Als studenten samen bijna vier miljoen euro extra collegegeld zouden betalen, dan zouden honderdduizend euro’s aan ov-boete voorkomen kunnen worden. Minister Dijkgraaf besluit desondanks om het systeem vooralsnog hetzelfde te houden.

Dat staat in een brief die de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurde. In het bericht staat ook een analyse waarbij duidelijk wordt dat de ov-boetes ontstaan bij het uitschrijven van studenten in het hoger onderwijs.



Als bijvoorbeeld een student afgestudeerd is, moet hij of zij binnen acht weken het studentenreisproduct op de ov-chipkaart zelf stopzetten bij een ophaalautomaat. Wie het vergeet, krijgt een flinke boete. Het gaat volgens DUO om een bedrag van 79,28 euro per twee weken. Na vier weken wordt het bedrag verdubbeld. Studenten krijgen van DUO nog wel het bericht om het studentenreisproduct stop te zetten, maar die mededeling is vaak te laat.



Administratie zorgt voor vertraging

Dat komt door de trage administratie bij universiteiten en hogescholen. Het moment dat zij doorgeven dat een student is afgestudeerd, verschilt per instantie. Want is dat op het moment van dat je je diploma in handen hebt, of het moment dat je je laatste lesdag gehad hebt?

De helft van de onderwijsinstellingen hanteert het moment dat de examencommissie besluit dat de student geslaagd is. Op deze manier worden de resultaatgegevens binnen twee weken bij DUO aangeleverd. De rest van de hogescholen en universiteiten hanteert de datum van de laatste onderwijsverplichting.

Het bericht dat de student geslaagd is, loopt dan enige vertraging op vanwege het nakijken en de administratieve controles. DUO kan dan niet op tijd de onwetende student waarschuwen. Hij of zij maakt intussen dan nog gebruik van het studentenreisproduct en ziet een boete tegemoet. Maar tegelijkertijd betaalt de student met deze methode van werken een of twee maanden minder collegegeld.

Oplossing

Als de overheid het hoger onderwijs zou verplichten om op de eerste manier te werken, dus met een aanlevertermijn van twee weken, dan zou er honderdduizend euro aan ov-boetes voorkomen kunnen worden. Maar dan betalen studenten samen 3,8 miljoen euro meer. Dat is niet de oplossing, vindt Dijkgraaf. Daarom is het kabinet zoek naar andere oplossingen om de boetes terug te dringen.