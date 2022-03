Studenten winnen in verkiezingen gemeenteraad

In de meeste studentensteden is GroenLinks de grootste partij, maar studentenpartij STIP heeft de gemeenteraadsverkiezingen in Delft gewonnen. Andere studentenpartijen boeken winst of behouden hun zetels.

In Delft trekt Studenten Techniek in Politiek (STIP) voorlopig 15,8 procent van de stemmen, en daarmee is deze partij de winnaar van de verkiezingen. Dat zie je alleen niet helemaal in de zetelverdeling terug: STIP, D66 en GroenLinks eindigen er alle drie op zes zetels.

“Ongelofelijk dit”, zei STIP-fractievoorzitter Ida de Boer tegen Omroep West. “Ben absoluut trots dat wij de meeste stemmen hebben gekregen. We gaan de komende jaren knallen.” STIP zit al in de coalitie.

Eerste keer

‘Studenten voor Leiden’ is met twee zetels in de raad gekomen. Het was de eerste keer dat de partij meedeed, met speerpunten als wonen, duurzaamheid en horeca. Misschien ging het ten koste van D66, want die is er niet langer de grootste. GroenLinks staat in Leiden bovenaan.

De Groningse partij Student en Stad stijgt van één naar drie zetels. Wellicht heeft het die zetels op GroenLinks veroverd. Die partij blijft de grootste, maar levert wel twee zetels in.

Student en Starter (Utrecht) heeft zijn twee zetels behouden en dat geldt ook voor Wageningen Connect, een partij voor studenten, jongeren, internationals en nieuwkomers met een student als lijsttrekker.

GroenLinks

Uiteindelijk is GroenLinks in de meeste studentensteden de grootste partij, namelijk in Eindhoven, Groningen, Leiden, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Wageningen.

Opvallend is de grote winst voor de PvdA in Amsterdam, die van vijf naar negen zetels gaat en GroenLinks (van tien naar acht zetels) passeert. In Rotterdam blijft ‘Leefbaar’ de grootste partij. In Maastricht heeft de Senioren Partij gewonnen en in Enschede eindigde Burger Belangen op nummer één.

Hbo-steden

Steden zonder universiteit, maar met een flink aantal hbo-studenten, laten vaak een vergelijkbaar patroon zien. In Zwolle staan GroenLinks en ChristenUnie op gelijke hoogte. GroenLinks is ook nummer één in Arnhem en de nummer twee in Leeuwarden (achter de verliezende PvdA).

Maar in Breda en Apeldoorn is de VVD de grootste. In Den Bosch passeert D66 de VDD als grootste partij. In Deventer wint de lokale partij Gemeentebelang de verkiezingen ruimschoots.

De opkomst was historisch laag: ongeveer vijftig procent. In Rotterdam ging zelfs maar 39 procent van de kiezers naar de stembus. Minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek naar de oorzaak aangekondigd.