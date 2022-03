Studenten winnen met bedrijf SaniTest titel Ondernemer van het Jaar 2022

Tweedejaarsstudenten Ondernemerschap & Retail Management winnen met hun bedrijf SaniTest de titel Avans Ondernemer van het Jaar 2022. SaniTest is een online platform dat medische producten en diensten aanbiedt. Zo kun je er bijvoorbeeld zonder verwijzing een soa-test kopen. Ook wonnen ze de publieksprijs.

Alle studenten die een eigen bedrijf hebben, konden zich inschrijven voor de verkiezing van Ondernemer van het Jaar 2022. De jury kiest één winnaar die naast de titel duizend euro ontvangt om te investeren in het bedrijf en een-op-een coachingsessies krijgt. Ook wordt tijdens de show een publiekprijs uitgereikt. De winnaar daarvan mag een professionele promovideo laten opnemen.

SaniTest

Xander Coopman, Tarik Sakuncy, Robin Loonen en Rijk Broess hebben het bedrijf SaniTest opgericht. De onderneming biedt in samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis in Rotterdam zwangerschapstesten, coronatesten en soa-testen aan via hun website. “De producten die we aanbieden zijn kwalitatief beter dan bijvoorbeeld een zwangerschapstest van Kruidvat. Het zijn testen die geanalyseerd worden in een laboratorium waardoor de uitslagen veel nauwkeuriger zijn”, vertelt Xander.

De ondernemers namen afgelopen donderdag zowel de ondernemersprijs als publieksprijs in ontvangst. Tot grote verrassing van de studenten. Xander: “Ik heb veel vertrouwen in mezelf, maar zeker ook in SaniTest. Ik denk dat we een enorme maatschappelijk impact kunnen maken. Dat we bij de laatste vijf zouden eindigen had ik sowieso wel verwacht, maar dat we de juryprijs én de publieksprijs hebben gewonnen, is natuurlijk wel heel lekker.”

Bij elkaar geraapt zooitje

Anderhalf jaar geleden moesten de studenten in hun opleiding Ondernemerschap & Retail Management een bedrijf starten. “Wij waren de enigen die geen mensen of connecties hadden. De overgebleven vier die samengingen zonder elkaar te kennen, zijn anderhalf jaar later de beste ondernemers van Avans. Dat is wel leuk”, vertelt Xander trots.

Idee

“Robin heeft een bijbaan in het ziekenhuis en had daar een contact”, legt Xander uit. Het viel de studenten op dat er snel dingen weggegooid worden in het ziekenhuis en daar wilden ze op inspelen. “Er wordt ook niet efficiënt ingekocht. Dat kan niet, want er is een overcapaciteit aan producten nodig om in tijden van een uitbraak of in noodsituaties mensen van die producten te kunnen voorzien. Wat overblijft, wat anders wordt weggegooid, kopen wij in en brengen we naar te consument.”

Het idee begon in eerste instantie klein. “We kochten eerst alleen coronasneltesten in. Nu zijn we bezig de stap te zetten naar andere testen. Denk aan een allergietest en schildklieronderzoek.” De studenten hopen eind dit jaar ook radiologie aan het pakket toe te voegen, zoals MRI-scans, hartfilmpjes en longfoto’s. “Die apparaten staan een groot deel van de dag stil. Ze worden misschien vier uur per dag gebruikt, terwijl ze twaalf uur aan energie verbruiken. Wij willen de tijd waarin de apparaten niet gebruikt worden, verkopen aan de consument. Dat de radioloog, als dat mogelijk is, de klant even kan onderzoeken”, vertelt Xander.

Toekomst

In de toekomst willen de studenten met meerdere ziekenhuizen samenwerken. “Ik denk dat als wij een landelijk netwerk van ziekenhuizen hebben, we veel meer betrouwbaarheid uitstralen. Daarnaast hopen we natuurlijk heel veel testen aan te kunnen bieden. We willen eigenlijk een soort bol.com van de medische wereld worden.”