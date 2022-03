Studievereniging SV Silicium organiseert event over energietransitie voor jongeren

Foto: Gustavo Fring via Pexels

Energietransitie is een ‘hot’ onderwerp, maar veel jongeren weten niet wat het inhoudt. Daarom organiseren de studenten van studievereniging SV Silicium samen met het lectoraat Smart Energy van Avans op 21 april het event The Future of Energy.

Volgens het klimaatakkoord moeten we in 2030 en 2050 aanzienlijk minder CO2 uitstoten dan nu. Om dat te bereiken moeten we duurzamer omgaan met onze energiebronnen. SV Silicium zag in alle ontwikkelingen rondom energietransitie een mooie aanleiding om een event voor jongeren te organiseren.

Om die energietransitie, de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, te realiseren, zijn bijvoorbeeld veel mensen nodig in de techniek. “Maar als jongeren niet weten wat energietransitie inhoudt, kiezen ze ook niet voor een opleiding in die sector, zegt Kevin Haest, derdejaars Elektrotechniek in Breda en voorzitter van de studievereniging. “Wij willen laten zien wat er nu speelt.”

Innovaties

Op het event komen verschillende sprekers die hun ervaringen delen rondom een van de hoofdthema’s: mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie. Ook zijn er demo’s, pitches en workshops. Daarnaast tonen verschillende bedrijven, van lokaal tot internationaal, hun innovaties.

Zo kunnen jongeren meer te weten komen over bijvoorbeeld een long-range zonneauto, het gebruik van ijzerpoeder als brandstof in industriële processen en de inzet van data science om gebouwen efficiënter te maken. “Er gebeurt veel, we laten nu op één plek zien wat er allemaal speelt”, vertelt Kevin. “Hier kunnen jongeren hun vragen stellen. Iedereen komt met energietransitie in aanraking, de vraag is alleen in welk tempo.”

Voorbereiding

De studenten van SV Silicium werken inmiddels samen met andere studieverenigingen en worden ondersteund door het lectoraat. “Zij zijn nauw betrokken, we konden bijvoorbeeld bij het uitnodigen van sprekers gebruik maken van hun connecties”, zegt Kevin. Met zijn medestudenten ontdekte hij dat er veel komt kijken bij het organiseren van zo’n event. “We zijn al maanden bezig met de voorbereiding.”

The Future of Energy vindt 21 april van 13:00 tot 20:00 uur plaats bij Pier 15 in Breda. Geïnteresseerden kunnen hier gratis kaarten bestellen. Volg The Future of Energy op Instagram voor de laatste ontwikkelingen.