Week van de Hoogbegaafdheid: Robin vertelt hoe het is om dat te zijn en te studeren

Robin de Wit

Het is de Week van de Hoogbegaafdheid. Ook bij Avans lopen studenten rond die hoogbegaafd zijn. Voor Robin de Wit, derdejaarsstudent Human Resource Management (HRM) in Breda, is studeren met de diagnose soms best moeilijk. Daarom vindt ze het belangrijk dat er een week als deze is.



“Als ik vroeger met mijn moeder en broertje naar een binnenspeeltuin ging, hing mijn broertje gelijk in de touwen. Ik was dan nog bezig met het tellen van alle ramen en kijken waar de toiletten en plekken om ijsjes te kopen waren”, antwoordt Robin op de vraag wat de eerste signalen van haar hoogbegaafdheid waren. “Op de basisschool uitte het zich doordat ik alles heel makkelijk vond. Zo las ik in groep 3 al op het hoogste niveau. Alleen rekenen kon ik écht niet. Mezelf intrinsiek motiveren lukte ook niet, juist omdat de rest zo makkelijk ging. En daar heb ik nu nog last van.”



Duidelijkheid

Je bent hoogbegaafd wanneer je een IQ boven de 130 hebt. Toen Robin op haar elfde in groep 7 werd getest op onder andere hoogbegaafdheid, bleek dat ze een IQ van 133 had. In totaal is zo’n 2,5 procent van de Nederlandse bevolking hoogbegaafd. “De diagnose gaf me een hoop duidelijkheid. Dingen vielen opeens op hun plek, mijn gedrag en acties werden verklaard. Dat voelde heel fijn”, vertelt Robin, voor wie het leven niet opeens rozengeur en maneschijn werd. Zo haalde ze door een samenloop van omstandigheden op haar twintigste pas haar havodiploma en duurde het een aantal jaar voordat ze bij Avans haar plekje vond. Daar zit ze nu in haar derde jaar, wat met vallen en opstaan gaat.



Verbanden leggen

“It’s a blessing and a curse”, vat de Avansstudent samen hoe het is om te leven met hoogbegaafdheid. “Op academisch niveau gaat het me goed af. Ik vind lesstof makkelijk, leg snel verbanden en kom snel tot de kern. Dat zijn voordelen en daar ben ik blij mee. Tijdens mijn eerste stage mocht ik een hoop beleidsmatige opdrachten maken, omdat ik daar al snel goed in bleek te zijn”, vertelt Robin, voor wie het niet áltijd makkelijk is. Denk dan aan gemotiveerd blijven als iets moeilijk is of het aangaan van sociale contacten. Dat komt doordat ze ook autisme heeft en hoogsensitief is. “Pas had ik een werkgroep waarin twee meisjes zaten die elkaar al kenden. Voor mij voelt het dan alsof ik er maar een beetje bij hang. Dat maakt me onzeker, ik voel me snel alleen. Soms denk ik: was ik maar een dagje ‘dom’.”

Uitknop

“Ik raak snel overprikkeld als ik lang in een omgeving ben waar ik mijn ei niet kwijt kan of waar de sfeer niet lekker is. Dat zorgt voor een gevoel van conflict. Overprikkeld raak ik ook van een omgeving waar ik niet word uitgedaagd. Het dagelijkse leven kost me veel energie.” Om goed te kunnen functioneren tijdens haar studie, krijgt Robin op Avans begeleiding. Daar is ze ontzettend blij mee. “Zeker omdat mijn studentcoach langs mijn stempel kijkt. Ik heb enorm veel steun aan de hulp die ik hier krijg.”

Theorieboek

Over veel mensen die hoogbegaafd zijn, wordt gezegd dat ze erg intelligent zijn en dan toch zeker de meest ingewikkelde studies aan de universiteit moeten volgen. Dat vooroordeel herkent Robin, maar is voor haar niet van toepassing. “Ik koppel de theorie liever aan de praktijk. We leven ook in de praktijk, en niet in een boekje. Ik heb vroeger vaak meegemaakt dat hulpverleners, en daar heb ik er een hoop van gehad, me zagen als een theorieboekje. Dat wil ik veranderen, daarom ben ik HRM gaan studeren. Ik wil een HR-medewerker worden die iedereen kan helpen. Mijn rugzakje helpt daarbij. Helpen doe ik graag. Dat is mijn missie.”

Sheldon Cooper

Van welk vooroordeel Robin ook af wil, is dat mensen met hoogbegaafdheid niet sociaal zouden zijn. “Ik ben geen Sheldon Cooper die theoretisch alles weet, zonder sociale vaardigheden. Ja, we leggen snel verbanden, maar zijn niet antisociaal. Als mensen me zo noemen, maak ik mensen duidelijk wat ik daar van vind”, vertelt de Avansstudent. “Die vooroordelen neem ik mensen niet kwalijk. Ik gebruik ze juist om bewustzijn te creëren.”



Om aan bovenstaande vooroordelen iets te doen, vindt Robin het goed dat er een Week van de Hoogbegaafdheid is. Omdat ze merkt dat er in haar omgeving soms een gebrek aan bewustzijn is over wat hoogbegaafdheid inhoudt. “Het creëren van bewustzijn, over elk onderwerp, is altijd goed. Het voelt ook fijn om te weten dat er een week voor is. Praten, de dialoog starten, is heel belangrijk.”