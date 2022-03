Zes teams krijgen Nederlandse Hogeronderwijspremies

Illustratie: Lotte Verheul

Zes onderwijsteams (drie uit het hbo en drie uit het wo) krijgen premies die kunnen oplopen tot 1,2 miljoen euro. De prijzen voor vernieuwend onderwijs worden op 12 mei door minister Robbert Dijkgraaf uitgereikt.

De Nederlandse Hogeronderwijspremies werden vorig jaar voor het eerst uitgereikt en zijn bedoeld als blijk van waardering voor docenten. “Innovatie en samenwerking zijn in het onderwijs net zo belangrijk als in het onderzoek. Dat wil ik met deze premie dan ook waarderen en stimuleren”, zegt de minister.

Er is een bedrag van 5 miljoen euro te verdelen: de genomineerde teams ontvangen 1,2 miljoen euro, 800 duizend euro of 500 duizend euro. Dat geld mogen ze gebruiken om een “bijzondere bijdrage te leveren aan de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs”.

In eerste instantie was het plan om slechts twee prijzen van 2,5 miljoen euro toe te kennen, maar dat is na kritiek van onder meer De Jonge Akademie herzien. Nu kunnen meer mensen aanspraak maken op een kleiner bedrag. Zo’n bedrag zou ook bruikbaar zijn, vooral voor kleinere instellingen, luidde de toelichting.

Genomineerde teams: