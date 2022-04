AAad Impact Days: ‘We profiteren van elkaars kennis’

Lars Nijrolder (pet) met zijn groepsgenoten

De tweede editie van de AAad Impact Days vindt dit jaar voor het eerst fysiek plaats. De hele week werken studenten van verschillende Associate Degrees-opleidingen samen aan een project, waarvan ze de eindresultaten vrijdag aan de Tramkade in Den Bosch presenteren.

Het project begon op dinsdagochtend, toen studenten elkaar voor het eerst ontmoetten. Lang tijd om kennis te maken was er niet want ze gingen gelijk aan de slag om aan het eind van de dag een gedeelte in te leveren bij een jury, die bestond uit mensen van Avans en uit het werkveld. ‘’Het gaat goed, tot nu toe is het echt een heel leuk project’’, vertelt Lars Nijrolder, eerstejaarsstudent Management op woensdagmiddag bij Avans aan de Statenlaan in Den Bosch. ‘’We kennen elkaar nog niet echt, maar bij de samenwerking is daar niets van te maken. Iedereen is volwassen genoeg om dat te laten lukken en iedereen laat zich horen.’’



Cultuur proeven

Samen met zijn groepsgenoten werkt Lars deze week voor De Bossche Zomer. Dat is een project van de gemeente Den Bosch waarin inwoners van de stad samen zomeractiviteiten kunnen organiseren. Dat initiatief werkt tot nu toe, maar niet voor bewoners uit elke buurt van de stad. ‘’Mensen met een wat kleinere portemonnee doen niet altijd mee aan activiteiten en gaan ook niet snel een hele middag op het terras zitten. Daardoor hebben ze niet altijd binding met de stad’’, zegt Lars, die met zijn groepsgenoten nadacht over een idee om deze groep Bosschenaren bij de stad te betrekken. Dat denken ze op woensdag gevonden te hebben met het organiseren van multiculturele buurtetentjes. ‘’Iedereen neemt dan een eigen gerecht mee waarvan iedereen kan proeven. Zo breng je de buurt samen, kun je socializen en proef je letterlijk van een cultuur.’’



Profiteren

Het project bevalt Lars en zijn groepsgenoten erg goed. Het is pas de eerste keer dat ze samenwerken met studenten van andere opleidingen. ‘’We profiteren van elkaars kennis. Als student Management weet ik goed hoe ik een evenement moet organiseren, studenten Ondernemen zijn weer goed in de boodschap uitdragen en in het contact met de klant. We voegen allemaal wat toe’’, vertelt hij enthousiast.

Zelf aan de slag

Het samenwerken tussen studenten van verschillende opleidingen en zo merken dat iedereen eigen kwaliteiten heeft, is precies het doel van de Impact Days. ‘’Studenten krijgen zo te maken met ander gedrag en leren elkaar aan te vullen’’, zegt Priya Boom, docent bij de AD-academies en medeorganisator. In totaal deden er zo’n tien groepen van studenten mee. ‘’Ze moeten daarbij zélf aan de slag. Natuurlijk hebben ze ook gastcolleges, maar het is aan de studenten om elke dag wat af te krijgen. Dat is heel goed voor ze.’’



Blue zones

Daar is Isa Verhoeven, ook eerstejaars Management, het helemaal mee eens. ‘’In het bedrijfsleven krijg je ook te maken met mensen die iets anders dan jij hebt gestudeerd. Deze opdracht bereidt je daar op voor’’, vertelt ze vlak na een brainstormsessie op woensdag. Met haar groepsgenoten werkt ze voor de gemeente Tilburg en moet ze nadenken over zogeheten ‘blue zones’. Dat zijn plekken in steden waar wanneer je er woont, je langer leeft. Dit omdat er veel plekken zijn waar je kunt sporten, goed kunt eten en omdat andere voorzieningen er goed zijn.

‘’Om die leefbaarheid in bepaalde wijken te vergroten, willen we tokens maken die bewoners krijgen als ze meedoen aan activiteiten als een bootcamp of als ze een moestuin bijhouden. Als je een bepaald aantal van die tokens hebt, mag je bijvoorbeeld naar een wedstrijd van voetbalclub Willem II.



Ook deze groep vindt het fijn dat het project een kans biedt om expertises uit te delen. De dinsdag en woensdag vlogen voor de vijf voorbij, maar de groep is er nog niet. ‘’We hopen iets te bedenken waar de gemeente straks ook echt iets aan heeft en niet zomaar langs zich neerlegt. Daar werken we dus nog aan.’’



Morgen wordt bekendgemaakt wie de winnaar is van de opdracht. Dat gebeurt aan de Tramkade in Den Bosch. Daarna wacht de studenten een afsluitende borrel.