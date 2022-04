Avans organiseert met studenten congrestival in het teken van schaamte

Afbeelding ter illustratie. Beeld via Avans.

Om het taboe op praten over schaamte te doorbreken, organiseert Avans op 25 mei een congrestival genaamd Proud to be Ashamed. Tijdens dit evenement, georganiseerd voor en door Avansstudenten en de hogeschool, delen verschillende sprekers hun ervaringen op het gebied van schaamte en worden bezoekers uitgedaagd zelf ook mee te doen.



‘’Schaamte is een onderwerp dat studenten raakt, maar waarin ze geen les krijgen. Het onderwerp kwam naar voren via onze panelgroep, aan wie we vroegen welk onderwerp ze interessant vonden voor een evenement’’, vertelt Eva-Lisa Janssen, projectleider achter het congrestival. ‘’Omdat we er wel een positief tintje aan wilden geven, voegden we er ‘proud’ aan toe: Proud to be ashamed’’.



Verschillende soorten schaamte

Tijdens het evenement, dat wordt gehouden in de Avenue in Breda, wordt op meerdere manieren stilgestaan bij de verschillende varianten van schaamte. Onderwerpen als bodyshaming, menstruatie, afkomst, poep en seksueel geweld worden via lezingen en interactieve kunstinstallaties behandeld. Sprekers zijn onder andere oud-Avansstudent Luuk van de Ven en huidig derdejaarsstudent Business Innovation Shane Pattipeilohy.



Hij kan zelf een duit in het zakje doen over schaamte. ‘’Toen ik een paar jaar geleden uit de kast kwam, had ik ermee te maken. Nederland is niet altijd zo progressief als het lijkt en heeft nog een hoop te doen. Het is belangrijk om het daarover te blijven hebben’’, vertelt hij. ‘’Tegenwoordig ken ik bijna geen schaamte meer en dat brengt kracht met zich mee. Ik omarm het en durf me open te stellen. Dat is ook heel belangrijk voor anderen.’’

Beeld via Avans

Kennisoverdracht en relaxte sfeer

Het evenement is volgens de organisatie geen congres en ook geen festival. Zoals de naam ‘congrestival’ al doet vermoeden, zit het er precies tussenin. ‘’Het heeft het stukje kennisoverdracht en inspirerende van een congres, maar het chille en relaxte van een festival. Dat sluit goed aan op onze doelgroep’’, vertelt Janssen. Shane: ‘’Denk aan een TEDx-event, maar dan met een borrel en niet in de collegebanken.’’

Expositie

In de pauze van het evenement kunnen bezoekers onder het genot van een drankje en hapje kijken naar de expositie ‘Het lijf’, gemaakt door studenten Communication & Multimedia Design en St. Joost School of Art & Design. Ook zijn er allerlei activiteiten en is er live muziek. Een dj sluit de informele bijeenkomst af.



‘’Verwacht niet meteen de zaal zonder gêne te verlaten en nergens last meer van te hebben. Het evenement gaat ook om een stukje diepere bezinning. De dagen na het evenement werkt het hopelijk op je door en denk je erover na. Misschien krijg je meer inzichten in jezelf en je schaamte die je daarvoor niet had. Het leven is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Schaamte is er, en hoort erbij’’, aldus de Avansmedewerker over de boodschap van het evenement. ‘’Kom, laat je inspireren en luister naar verhalen die ertoe doen’’, voegt Shane toe.

Het congrestival wordt georganiseerd door studenten van Avans, Avans zelf en Avans Extra. Wie zich wil aanmelden voor de avond kan dat doen via Extra.avans.nl. De avond begint om 18:30 uur en duurt tot circa 23:30 uur.