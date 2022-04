Avans organiseert lezing over oorlog in Oekraïne

Een in Oekraïne verwoeste flat. Foto: Manhhai via Flickr

Hoe groot is de kans dat Nederland in oorlog raakt met Rusland, en wat zijn de plannen van president Poetin? Op die vragen en meer krijg je antwoord tijdens een door Avans Hogeschool georganiseerde lezing op 25 april aan de Hogeschoollaan in Breda. Frans Osinga, hoogleraar War Studies, vertelt erover tijdens de lezing The future of the war in Ukraine.

Tijdens de lezing op 25 april, die om 18:00 uur ’s avonds begint, vertelt Osinga over de geschiedenis, de huidige situatie en de toekomst van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Hij focust zich daarbij op een aantal thema’s, waaronder nieuwsberichten in de media en de betrouwbaarheid daarvan, de rol van de NAVO en China.

Gevechtspiloot

Frans Osinga is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en daarnaast officier voor de Koninklijke Luchtmacht. In het verleden werkte hij ook als gevechtspiloot voor de NAVO en was hij actief voor het strategisch hoofdkwartier in de Verenigde Staten.

Na de lezing sluiten er studenten uit Oekraïne en Rusland aan om vragen van het publiek te beantwoorden tijdens een Q&A. De lezing is in het Engels.

Wil je de gratis lezing bezoeken? Als student meld je je aan via extra.avans.nl, medewerkers kunnen een mail sturen naar el.janssen@avans.nl. De lezing duurt tot 19:30 uur ’s avonds.