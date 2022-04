Avanskat Luta overleden

Luta vorig jaar rond dierendag

Avanspoes Luta is overleden. De kat, die sinds een jaar of vier een graag geziene gast was bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda, werd dinsdagmiddag door een groepje studenten levenloos gevonden.

Dinsdagochtend leefde Luta nog en kreeg ze eten van Avansmedewerker Esmeralda Willemen, waarna het dier lekker van het zonnetje genoot. In de middag werd Willemen benaderd door een groepje studenten die dachten dat Luta was overleden. ”Dat bleek zo te zijn. Heel gek, het is blijkbaar plotseling gegaan. Er was niets aan haar te zien, dus we denken dat het een hartaanval is geweest”, vertelt de Avansmedewerker bedroefd. ”Ineens was het voorbij.”

Gemis

Willemen legde Luta vervolgens in een doos en droeg haar over aan de Dierenambulance. Daar wordt de poes, die jarenlang met veel liefde en aandacht door medewerkers van de hogeschool op eigen kosten werd verzorgd, gecremeerd. ”Het gaat echt een gemis worden. Luta was toch een beetje ons huisdier, maar dan op het werk. Ze kreeg veel aandacht van ons en kwam altijd even een kroeltje halen. Heel verdrietig.”



Luta werd vorig jaar op dierendag nog in het zonnetje gezet door Avans.

Het verhaal van Avanskat Luta

Er is overigens misschien ook leuk nieuws voor de kattenliefhebbers: in de laatste periode is er twee keer een andere kat bij de hogeschool gezien om te eten en drinken.