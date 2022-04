Communicatiestudenten opgelet! Kom debatteren in het eerste pop-up pr-museum in Breda

Wil jij je als aankomende pr- of communicatieprofessional goed voorbereiden op het vak? Kom dan op donderdag 21 april naar het pr-studentendebat in Breda.

Op 20 en 21 april staat er een heus pop-up pr-museum in de kapel van het gebouw Ingenhousz in Breda. Het museum geeft je informatie over de geschiedenis, de ontwikkeling en de toekomst van pr en communicatie. Het doel van dit museum is om mensen, en dus ook studenten, verdieping te geven in het vak.

Op de tweede dag, 21 april, nemen verschillende vaklieden de studenten van onder meer Avans mee in de wereld van pr en communicatie. Ook start de directeur van het pr-museum in New York het debat. Daarnaast hoor je het verhaal van verschillende woordvoerders en ambassadeurs uit het vak, zoals Suzan van Tuil van Free a girl. Verder komen er stellingen aan bod.

Mocht je erbij willen zijn, schrijf je gratis in vóór 13 april. Deelnemers aan het debat maken kans op een van de vier pr-bootcamps die worden verloot. Bovendien ontvang je een gratis consumptie.