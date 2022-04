Daten in de ballenbak

Illustratie: Elmarye Aaij

Corpsleden en reünisten hebben nu een eigen datingplatform. Daar kunnen ze potentiele partners zoeken met een “gemeenschappelijke achtergrond”.

Er is volgens de oprichter van Corematching Aileen Croll, zelf reünist van Minerva, een duidelijke behoefte aan een dergelijk platform. “Als je lid bent heb je toch bepaalde overeenkomende kernnormen en -waarden die zorgen voor een vertrouwde basis voor een relatie”, zegt ze tegen Quote. Het gaat volgens haar om de “gemeenschappelijke achtergrond” en “niet om het elitaire ervan”.

In de eerste paar dagen kwamen er zo’n tien aanmeldingen binnen. Goedkoop is het allemaal niet: een inschrijving kost 275 euro en als er een relatie ontstaat, wordt er een ‘succesfee’ van 2.150 euro in rekening gebracht.