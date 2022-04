Den Bosch zoekt studenten met een duurzaam idee en beloont winnend concept met tienduizend euro

Den Bosch. Foto via Flickr: bertknot.

Heb jij een goed idee om de Bossche samenleving mooier en duurzamer te maken? Dan kan je meedoen aan de Duurzame Challenge. Het winnende concept krijgt tienduizend euro.

‘’We zijn op zoek naar toffe ideeën en concepten die de stad Den Bosch nóg duurzamer maken’’, vertelt Geoffrey van der Horst, medeorganisator van de challenge en projectleider van Green Office bij Avans. ‘’Den Bosch doet al veel, maar er is altijd ruimte voor meer verduurzaming in de stad. De stijgende gasprijzen van de laatste tijd en de afhankelijkheid van Rusland, laten alleen maar zien dat er een noodzaak is voor goede ideeën in de energietransitie.’’

Tienduizend euro

Bij de challenge kunnen studenten van Avans, HAS, Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het Koning Willem | College werken aan een zelfbedacht concept dat erop is gericht om Den Bosch te verduurzamen. Dat begint met het inleveren van een idee, dat studenten tijdens de challenge moeten omzetten naar een businessmodel. Daarna volg je als student een co-creatiesessie, waarna een jury na 25 mei alle ideeën beoordeelt en uiteindelijk bepaalt welk concept tienduizend euro krijgt. Met dat bedrag kunnen studenten het concept verder uitwerken tot een start-up. Om dat op een goede manier te doen wacht de studenten begeleiding van een businesscoach.

Den Bosch werkt met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Naar aanleiding van die doelen heeft de Brabantse stad voor zichzelf een aantal ambities gesteld. Dat is een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving, een klimaatneutrale gemeente, waardebehoud van grondstoffen, duurzame mobiliteit en bewustwording. Impact hebben op deze doelen is wat de organisatie graag wil zien in de concepten van studenten.

Alle opleidingen

De challenge is voor studenten van alle opleidingen geschikt, vertelt Van der Horst. Zo is het niet dat de organisatie alleen maar technische oplossingen zoekt van studenten Werktuigbouwkunde. Het mogen ook sociale oplossingen zijn van studenten Social Work zijn. ‘’Misschien hebben zij wel ideeën om de buurt te betrekken om te verduurzamen. We zijn vooral op zoek naar studenten die zin hebben om impact te maken en ondernemend zijn.’’



Jezelf aanmelden voor de challenge kan tot en met dinsdag 19 april. Op die dag vindt ook de kick-off plaats bij Avans aan de Onderwijsboulevard. Twijfel je of je wil meedoen, kan je dus eerst de eerste bijeenkomst bijwonen. Daarna is er nog tijd om jezelf alsnog aan te melden.