HBO-Monitor: driekwart Avans-alumni is tevreden over studie

Illustratie: Daan van Bommel

Alumni van Avans Hogeschool die in 2019-2020 afstudeerden zijn tevreden over hun studie en het verloop na hun afstuderen. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die vandaag bekend is gemaakt. 91 procent vond binnen drie maanden na afstuderen een baan. Avans scoort hoger dan het landelijk gemiddelde.



In totaal hebben 1763 alumni van Avans de HBO-Monitor de afgelopen tijd ingevuld. De monitor is een langlopend onderzoek onder afgestudeerden in het hbo, uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Landelijk hebben 23.238 alumni dit jaar de enquête van de HBO-Monitor ingevuld.

Positief

Uit de resultaten blijkt dat alumni positief terugkijken op hun studie bij Avans. Ruim driekwart (78 procent) is tevreden over de studie in het algemeen. Landelijk is dat 68 procent. 80 procent zou opnieuw voor de opleiding kiezen (landelijk is dit 73 procent).

Verder vindt 71 procent dat de opleiding een goede basis vormt om te starten op de arbeidsmarkt (landelijk is dat 68 procent). 77 procent van de afgestudeerden is tevreden over de docenten van Avans (het landelijke gemiddelde is 69 procent). De cijfers zijn vergelijkbaar met de uitkomsten van vorig jaar.

Bron: ROA

Werkloosheid

Van de alumni heeft 2 procent nog geen baan. Dat is ook het landelijke werkloosheidspercentage. Het is lager dan in 2020, toen was het nog 4 procent. De meeste afgestudeerden (79 procent) vinden ook dat het functieniveau van hun baan past bij hun opleidingsniveau.