Kanshebber Student van het Jaar 2022: Ties motiveert en staat voor iedereen klaar

Ties van den Broek

Vijf studenten zijn nog in de race om Student van het Jaar 2022 te worden. Een van hen is Ties van den Broek, derdejaarsstudent Finance & Control (F&C) in Den Bosch. “Een student met een gouden hartje.”

“Wat een mooi nieuws”, zegt Ties trots. De nominatie heeft hij te danken aan studievrienden David Vendrig en Jasper Havers die de derdejaarsstudent hebben genomineerd. “Ties is echt een motivator, een goede vriend die altijd voor iedereen klaar staat. Als ik een vraag heb is hij altijd de eerste die zich meldt om me te helpen”, zegt David.

“Ik probeer altijd anderen te helpen en vind het fijn om samen te leren”, is de reactie van Ties. Na een eerste jaar waarin hij moest wennen, gingen zijn studiejaren daarna goed. “Ineens snapte ik het en haalde ik goede cijfers.” David: ”Daardoor raakte hij gemotiveerd. Hij heeft altijd zijn opdrachten af, komt zijn afspraken netjes na en haalt goede punten. Een uitblinkertje is het.”

Nee zeggen

En dat ziet ook Avansdocent Dorien de Graaff, coach van Ties. Dorien snapt dat de student is genomineerd. “Het is een prettige, plezierige en aardige jongen.” In de vriendengroep van Ties zitten verschillende jongens die vergelijkbaar zijn wat betreft hun werkhouding: “Positief, het type student dat we natuurlijk graag zien.” Ties is behulpzaam naar zijn medestudenten. Maar dat kan ook een valkuil voor hem zijn. “Hij kan moeilijk nee zeggen”, vult ze aan.

Zijn talenten om andere te helpen zet hij maar wat graag in. De student heeft van huis uit meegekregen om iets voor anderen te kunnen betekenen. Ties: “Iets voor een ander doen. Daar krijg ik zelf een vrolijk gevoel van.”

Eigen festival

“Ties is altijd bezig”, zegt Jasper. Jarenlang liep hij collectes en rende hij marathons voor het goede doel, zoals het Rode Kruis. Dit jaar gooit hij het over een andere boeg. Hij organiseert deze zomer zijn eerste eigen festival: Infinity. Een dancefestival in het weiland bij hem thuis in Berlicum. Een kwart van de opbrengst schenkt hij aan het goede doel. En het gaat goed. “Ik houd van perfectie en wil graag dat alles tot in de puntjes is geregeld.”