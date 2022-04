Koningsdag 2022: voor ieder wat wils

Koningsdag in Amsterdam. Beeld via: Pixabay, 3345557

Heb je naast een ticket gegrepen voor een festival in een Avansstad voor Koningsdag, of gewoon geen zin om geld uit te geven? Niet getreurd, er zijn ook een hoop gratis evenementen die je kunt bezoeken. Punt zet er een aantal voor je op een rijtje.

Breda

Voor alle liefhebbers van prullaria zijn er verschillende vrijmarkten in de stad. Bijvoorbeeld in het Valkenberg van 11:00 uur tot 17:00 uur en bij STEK en Belcrum Beach van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Geen fan van rommelmarkten, maar van muziek? Dan kun je in de binnenstad terecht bij de zes verschillende podia. Met je oranje boa en versieringen kun je op de Haven, Havermarkt, Vismarktstraat, Kerkplein, Veemarktstraat en St. Janstraat genieten van bandjes en muzikanten. Ietsje buiten de stad, op de Ginnekenmarkt, treden bij Boerke Verschuren de zangers Marco Kanters en Rob van Daal op en draait dj Petey Precise.

Voor alle evenementen op een rijtje in de Baroniestad kun je hier terecht.

Tilburg

Ook in Tilburg wordt de verjaardag van de koning flink gevierd. Op de Korte Heuvel staat er een gratis festival op het programma met onder andere Louis Laporte, Joepie Fourtie en Barry Fest. Het feest begint om 13:00 uur en gaat door tot 23:00 uur. De organisatie roept op om in het oranje te komen, dus pluis je kledingkast maar uit! Ook in de Oranjestraat is een gratis feestje en klinkt vooral house en techno.

Spoorparkspelen

Geen zin in een groot festival, maar meer behoefte aan een rustig dagje om je kater van Koningsnacht uit te zitten? In het Spoorpark is het verjaardagsfeestje van ‘Willie’ voor het eerst te vieren. Voor jong en oud zijn er leuke activiteiten, dus neem gerust je familie mee. Er treden artiesten op, maar er zijn ook spellen te spelen als blikgooien, zaklopen en flessenvoetbal. Ook is er een silent disco en ruimte om te picknicken. De Spoorparkspelen beginnen al om 11:00 uur.

Rommelmarkten

Als je op zoek wil gaan naar antieke pareltjes, kan je je vermaken op een van de rommelmarkten in de stad. In het Leijpark is een rommelmarkt, net als in de Hasseltstraat en op de Korvelseweg. Daar staan ook optredens op het programma. De markten zijn overdag.

In Tilburg is nog veel meer te doen dan bovenstaande activiteiten. Het hele programma vind je hier.

Roosendaal

In Roosendaal start om 07.00 uur de vrijmarkt rond het Tongerlohuys. Daarnaast staan er door de stad drie verschillende podia. Op het podium op de Bloemenmarkt kun je dansen op muziek uit de ‘80 en ’90. Daarnaast treden er bands op bij het podium voor het Oude Raadhuis op de Oude Markt en op het podium in de Molenstraat. Voor alle activiteiten kun je hier kijken.

Den Bosch

Let’s swing with the King in Den Bosch. Zit je werkdag erop en heb je zin om meteen door te gaan voor een lekker feestje? Vanaf 17:00 uur staan er diverse dj’s in de Karrenstraat. Liever even een goede bodem leggen voor je op pad gaat? Om 19:00 uur trapt coverband Line Up de avond af, is er van 20:00 tot 22:30 uur het Meezingevenement Den Bosch zingt en sluit coverband Checkpoint Charlie de avond af.

Geen al te grote kater? Op Koningsdag is er ook genoeg vertier in de Bossche binnenstad. Van 10:00 tot 20:00 uur staan er verschillende foodtrucks op de Markt, zijn er op het Kerkplein vanaf 11:00 uur optredens, net als op de Parade vanaf 14:00 uur. In de Uilenburg vind je Vinyl en in de Karrenstraat treden weer diverse dj’s op.

Extra bussen

En heb je je laatste bus gemist of ben je je fiets kwijt? Busmaatschappij Arriva zet extra bussen in. Check hier de exacte bustijden.