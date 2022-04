Nieuw boek alumnus Gert-Jan van den Bemd is ‘pleidooi om van gebaande paden af te wijken’

Auteur Gert-Jan van den Bemd en Yvette. Foto Gert-Jan via Thomas Sweertvaegher

Alumnus Gert-Jan van den Bemd brengt in mei zijn nieuwe roman Branco & Julia uit. De oud-student van St. Joost School of Art & Design schreef al meerdere boeken, maar voor deze roman reisde hij af naar Frankrijk om op zoek te gaan naar een onbekende vrouw die staat afgebeeld op privefoto’s die hij kocht op een website voor verzamelaars.

‘’Het uitbrengen van dit boek is spannend, het voelt als een turning point in mijn carrière: kan ik van schrijven mijn werk maken of niet? Het is mijn derde roman. Eén boek uitbrengen kan iedereen, maar maakt je nog geen schrijver. Bij het tweede wilde ik mezelf overtreffen, nu wil ik kijken of ik erbij hoor én kan blijven’’, vertelt Van den Bemd, die in 2007 afstudeerde. ‘’Ik heb de drive om door te gaan, dus dit is een cruciaal moment.’’



Rommelmarkt

Voor de totstandkoming van zijn boek Branco & Julia, dat fictie is maar elementen van non-fictie bevat, moet je terug naar 2018. Op zoek naar inspiratie en prikkels bezocht de oud-Avansstudent een website voor verzamelaars met privéfoto’s in het assortiment. ‘’Die vind ik heel interessant. Er zijn miljoenen foto’s die je een inkijkje geven in de privélevens van mensen en een verhaal vertellen’’, aldus Van den Bemd, die een oude foto tegenkwam met daarop een vrouw in atome, een voorloper van de bikini, met haar voeten in de branding.

De omslag van Branco & Julia

‘’Het getuigt van lef om in die tijd zo’n outfit te dragen.” Daar moest je sterk voor in je schoenen staan. Even later kwam ik een tweede foto van diezelfde vrouw tegen waarop ze op een putdeksel zit met een baby op haar schoot. Ze was een jaar of twintig ouder, maar ik herkende haar direct van de eerste foto. Ik besloot ze allebei te kopen en kreeg er als cadeau van de verkoper een paar andere foto’s bij. Dat vriendelijke gebaar lokte me opnieuw naar de website. Tot mijn verrassing vond ik nóg meer foto’s van de vrouw, op verschillende momenten van haar leven.’’



Overlijdensadvertentie

De alumnus raakte gefascineerd. Hij wilde meer over de vrouw en haar leven te weten komen en zocht naar aanwijzingen op de foto’s om haar identiteit te achterhalen. Dat lukte toen hij haar familienaam op de achterzijde van een van de foto’s ontdekte en die invoerde op het internet. Na lang speuren vond hij een stamboom en een overlijdensadvertentie van de partner van de vrouw, die ook op een aantal foto’s te zien is.

Foto’s die Gert-Jan kocht. Lucky Foto’s die Gert-Jan kocht. Yvette en Lucky

‘’De naam van de vrouw was Yvette en die van haar man Lucky. Toen wist ik: hier zit een verhaal in. Ik besloot met mijn vrouw op vakantie te gaan naar het Franse dorpje aan de Atlantische kust waar Yvette en Lucky gewoond hadden. Er was bijna niets te doen, er was maar één hotel.’’

Tastbaar

Het moment dat hij voor het huis stond waar Yvette jarenlang gewoond had, was volgens Van den Bemd magisch. ‘’De mensen die ik tijdenlang op foto’s en internet bestudeerd had, werden nu werkelijkheid. Het werd tastbaar. Ik kreeg er koude rillingen van’’, vertelt hij enthousiast.

Afstand nemen

Het boek dat Van den Bemd schreef bevat elementen van zijn eigen reis naar Frankrijk en de zoektocht naar de vrouw, maar die vormen niet de rode draad van het verhaal. De lezer beleeft het verhaal vanuit het perspectief van de verzonnen personages Branco en Julia, die elkaar bij toeval treffen op een rommelmarkt in Lissabon. Daar zijn ze allebei om andere redenen om foto’s kopen. Hun ontmoeting leidt tot een avontuur, vergelijkbaar met dat van de schrijver. ‘’Ik wilde zelf wat meer afstand nemen van het onderzoek en er geen verslag van maken.”

Alumnus Gert-Jan van den Bemd

Van den Bemd wil de lezer met zijn boek een mooi, avontuurlijk verhaal voorschotelen, maar hoopt ook een boodschap mee te geven: ‘’Het is een pleidooi om van de gebaande paden af te wijken. Durf te leven. Dat vind ik heel belangrijk.”



Uitgever Mateau geeft het boek uit. Vanaf 12 mei is het te bestellen bij alle fysieke en online boekhandels, met ISBN-nummer 9789022338704. De schrijver hoopt dat zijn boek aanslaat en ziet potentie voor een boekverfilming. ‘’Het is een echte road movie. Maar het kan ook een podcast worden, of een fototentoonstelling waarin ik de foto’s laat zien. Alles is mogelijk.’’