Nieuw ISO-bestuur: ‘Kabinet moet woorden omzetten in daden’

Foto: ISO. V.l.n.r.: Lara Slaats, Wieb Devilee, Terri van der Velden, Melanie Rozengarden en Sam de Fockert

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) heeft een nieuw bestuur gekozen. Vier universitaire studenten en één hbo-student nemen het stokje eind juni over.

De 23-jarige Terri van der Velden neemt het voorzitterschap en de woordvoering op zich. Ze heeft haar master International and European Governance aan de Universiteit Leiden al afgerond en loopt nu stage bij organisatieadviesbureau Berenschot.

“Komend jaar moet het kabinet zijn woorden gaan omzetten in daden”, stelt Van der Velden in een persbericht. “Het bindend studieadvies moet worden afgeschaft, de basisbeurs moet worden ingevoerd en de druk op studenten moet nu écht worden verlaagd.”

Secretaris

Lara Slaats (23), masterstudent politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, wordt secretaris in het nieuwe bestuur. Ze was jarenlang actief in de medezeggenschap. De 22-jarige Wieb Devilee wordt algemeen bestuurslid. Ze is masterstudent Environmental Sciences aan de Wageningen Universiteit, waar ze in de studentenraad zat.

Penningmeester

De 21-jarige Melanie Rozengarden wordt de nieuwe penningmeester. Ze is bijna klaar met de pabo van de Hogeschool Utrecht en geeft al een dag in de week les aan groep 8. Daarnaast studeert ze onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Sam de Fockert (25) is straks de enige man in nieuwe bestuur. Hij rondt momenteel de Rotterdamse master International Public Management and Public Policy af. In het nieuwe bestuur gaat hij zich bezighouden met de politieke belangenbehartiging.