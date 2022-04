Punts boekentips tijdens Boekenweek 2022: dít zijn onze lievelingsboeken

Foto: Pixabay

De ene redacteur is een echte boekenwurm en is lid van een boekenclub en de ander verslindt alleen boeken tijdens vakanties. Tijdens de Boekenweek tippen de Puntredacteuren hun lievelingsboek aan jou!

Me Before You/Voor jou van Jojo Moyes

Redacteur Larissa: “Als je van romans houdt, is dit boek perfect. Het is geen standaard liefdesverhaal. Het gaat om de band tussen twee compleet verschillende personen. Louisa is gezond en jong, maar ze durft het leven niet te leven. Will is door een ongeluk verlamd is geraakt, maar snakt naar zijn oude avontuurlijke leven. De twee ontmoeten elkaar als Louisa als verzorger bij Will aan de slag gaat. De twee tegenpolen kunnen elkaar in het begin niet uitstaan, maar na enige tijd ontdekken ze dat ze juist van elkaar kunnen leren. Ze worden verliefd, maar Will weet niet of hij met zijn verlamming kan leven. Zal hun liefde sterk genoeg zijn? Het boek is ook verfilmd, maar bij lange na niet zo goed als het geschreven verhaal.”

Grand Hotel Europa – Ilja Leonard Pfeijffer

Hoofdredacteur Susanne: “Grand Hotel Europa. Een boek van Ilja Leonard Pfeijffer die in een oud hotel zijn leven overdenkt. Ik vind het een spannend boek vol met passages die tot de verbeelding spreken. Grand Hotel Europa staat vol gebeurtenissen waar je over na moet denken: thema’s als klimaat, liefde en kunst komen aan bod. Het boek laat tevens zien hoe prachtig de Nederlandse taal is, met soms lange zinnen met veel bijvoeglijke naamwoorden.”

Zachtop lachen – Malou Holshuijsen

Eindredacteur Suzanne: “Ik tip Zachtop lachen van Malou Holshuijsen. Zachtop lachen heeft alles: humor, ontroering, trauma’s, verdriet, sarcasme en angst. Als lezer word je meegenomen in het leven van Malou, die in alle hevigheid wordt geconfronteerd met haar angsten als ze getuige is van een ongeval op het station. Ze besluit in therapie te gaan bij een psycholoog en door hun gesprekken kom je als lezer stukje bij beetje achter het trauma van Malou.

Dat zou het een zwaar boek kunnen maken, maar door haar zwarte humor en de grappige en soms pijnlijke situaties die ze beschrijft, voelt het niet zo. De beschrijvingen van wat ze meemaakt met oma Helena en haar gekke opa Rob Houwop zijn vaak ongemakkelijk, maar houden het verhaal wat luchtiger. Aanrader!”

Dagboek van een Verloskundige – Marlies Koers

Redacteur Sydney: “Twee interessante boekentips voor Verpleegkundestudenten: Dagboek van een Verloskundige en Sorry dat ik je wakker bel. Marlies Koers is verloskundige en besloot haar ervaringen op te schrijven en haar verhalen te bundelen. Ze beschrijft pakkend en met een vleugje humor de dagelijkse rush van haar werk, hoe ze soms van afspraak naar afspraak vliegt en ervoor zorgt dat de ene na de andere baby ter wereld komt. Door haar boek kom je erachter hoe zwaar, maar ook hoe mooi haar beroep kan zijn.”

De moord op Commendatore – Haruki Murakami

Redacteur Levie: “Eén boek aanraden, dat vind ik lastig. Er zijn namelijk heel veel goede boeken, van heel veel verschillende schrijvers in evenzoveel genres. Maar een van de boeken die ik iedereen kan aanraden is De moord op Commendatore (De Idea verschijnt) van Haruki Murakami. Anders dan de titel doet vermoeden gaat het hier niet om een detective, maar is het een fictieve literaire roman met een mysterieus, magisch tintje.

In het boek van de Japanse auteur volg je een 36-jarige portretschilder die onlangs is gescheiden. Om inspiratie te vinden en tot rust te komen, woont hij tijdelijk in een oud atelier vlak buiten Tokio. Rust vinden doet hij niet. Een schilderij dat hij vindt lijkt tot leven te komen, en vanuit een heuvel in het bos klinkt ’s nachts een bel. Een flamboyante buurman wil best helpen met uitzoeken wat er aan de hand is, waarna de schilder een avontuur aangaat waarin hij geconfronteerd wordt met zijn eigen angsten en diepste gevoelens.

Realistisch

Toen ik het boek voor het eerst in mijn handen had, was ik niet direct enthousiast. Fantasy-boeken vind ik doorgaans maar niets. Toch heb ik geen moment spijt gehad van de beslissing om het toch te lezen. Het boek is ontzettend realistisch opgeschreven – zo goed dat je het moeiteloos gelooft – en is bij vlagen erg grappig. Het zet je aan het denken over je eigen levenskeuzes. De hoofdpersonages zijn interessant, diep uitgewerkt en verrassen je bij vlagen. Met 512 pagina’s en twee delen is het niet een boek dat je in een dag uitleest, maar het is écht de moeite waard. Net als alle andere boeken van Murakami, trouwens.”