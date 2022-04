Student Assala organiseert iftar bij Avans

Foto: Saveurs Secretes via Pexels

Avansstudenten en -medewerkers die interesse hebben in de islam en de ramadan, kunnen maandag 25 april bij Avans deelnemen aan een iftar: een maaltijd om het vasten te verbreken. Student Assala Driouichi organiseert de avond in Breda.

Assala is tweedejaarsstudent Chemie en bezig met het opzetten van een movement. Ze wil studenten en medewerkers van kleur of met een niet-westerse migratieachtergrond een podium geven. Dat komt voort uit haar eigen ervaringen. Zo loopt ze regelmatig tegen vooroordelen aan. Op het gebied van haar geloof bijvoorbeeld. “Als mensen horen dat ik moslima ben, gebeurt het weleens dat ze vragen ze of ik radicaal gelovig ben.”

Daarnaast mist ze representatie onder de docenten. Anders gezegd: er zijn maar weinig docenten die op haar lijken. “Ik heb voor Avans gekozen vanwege de kwaliteit van de hogeschool en mijn opleiding en daar ben ik heel blij mee”, vertelt Assala. “Maar ik heb getwijfeld om naar de Hogeschool Rotterdam te gaan, omdat ik die representatie daar wel zag. Ik wil niet dat aankomende studenten om die reden een andere keuze maken.”

Assala Driouichi

Goede intenties

Door evenementen te organiseren – zoals de iftar – hoopt Assala kennis over te dragen over niet-westerse culturen. “Iedereen kan ervan leren.” Dat is wat de student hoopt te bereiken met haar movement. “Ik doe dit met goede intenties.” Ze verzamelde al studenten om zich heen die haar daarbij gaan helpen. Ook ging ze in gesprek met Philippe Raets, voorzitter van het College van Bestuur van Avans. Hij herkent het beeld dat Assala schetst.

De avond begint met een Kahoot met vragen over de ramadan. Daarna verbreken de aanwezige studenten en medewerkers samen het vasten. Daarvoor heeft Assala een Marokkaanse cateraar geregeld. “Misschien zijn er studenten die op die dag ook willen vasten, omdat ze nieuwsgierig zijn hoe het voelt.”

De iftar vindt maandag 25 april plaats in het Grand Café bij Avans aan de Hogeschoollaan, is gratis toegankelijk en begint om 19.30 u. Aanmelden kan hier.