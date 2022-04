Student op stage: ‘Een keer schreeuwde een cliënt tegen mij’

Als stagiair begeleidt Rosemarijn Koopmans mensen met verslavings- en psychische problematiek of ex-gedetineerden die voorwaardelijk vrij zijn. Haar stage bij het RIBW Nijmegen & en Rivierenland is volgens de Social Workstudent “een geweldige uitdaging”.

“Wij begeleiden vooral mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals iemand met borderline of depressie. Vaak gaat dat gepaard met een verslaving”, vertelt Rosemarijn, die zich tien maanden ambulant hulpverlener mag noemen. “Het is een stage met een bijzondere doelgroep. Het is nooit saai. Ik heb tot nu toe geen dag gehad dat ik geen zin had om naar stage te gaan.”

Als ambulant hulpverlener bezoekt de student de cliënten thuis. Het gaat om mensen die zelfstandig wonen, maar wel ondersteuning nodig hebben. Dat kan in de vorm zijn van helpen met de financiën of begeleiden naar dagbesteding. Rosemarijn: “In begeleidingsmomenten in huis bespreek je samen met de cliënten wat ze nodig hebben en waar ze naartoe willen. In een zorgplan stellen we doelen en dan kijken we samen hoe we die gaan halen.” Het persoonlijke contact vindt de Avansstudent heel belangrijk.

Agressieve cliënten

Het is ook pittig om als stagiair met deze doelgroep te werken, vertelt Rosemarijn. Vooral in het begin ontvingen niet alle cliënten haar met open armen. “Er waren mensen die zeiden dat ze geen stagiair erbij wilden en niets met mij te maken wilden hebben. Sommigen wist ik na enige tijd toch voor me te winnen en er een werkrelatie mee op te bouwen.” Ze merkt dat sommige cliënten het lastig vinden omdat ze jong is én studeert.

Er is één incident dat Rosemarijn haar leven lang zal bijblijven. “Een keer flipte een cliënt helemaal op mij. Hij schreeuwde dat ik hem niets te vertellen had omdat ik geen diploma heb. Ik probeerde hem alleen maar te helpen en te begeleiden. Het ging over financiële zaken en ik dacht dat het allemaal oké was, maar ineens flipte hij totaal. Hij kwam toen heel agressief naar ons toe lopen en zei dat mijn stagebegeleider en ik het huis moesten verlaten. Daar ben ik goed van geschrokken.” Ze wist zich staande te houden en raakte meer betoverd door de doelgroep.

Bijzondere stage

“Bij mijn vorige stages heb ik vooral gewerkt met de jonge doelgroep, dus tot en met 18 jaar. Het zijn wel kindjes met een rugzakje, maar toch is dat heel anders.” De Social Workstudent werd positief verrast door haar huidige stage. “Ik vind het heel belangrijk dat mensen weer met de maatschappij mee kunnen doen. Dat is echt waar de organisatie voor staat. De mensen met psychiatrische aandoeningen proberen wij een normaal leven te laten leiden.”

Rosemarijn adviseert deze stageplek daarom aan haar medestudenten. “Het is een fijne plek waar je genoeg mogelijkheden krijgt om je te ontwikkelen tot professional”, vertelt de student met een gepassioneerde blik in haar ogen. “Het is een mooie stage met een complexe doelgroep, oftewel een geweldige uitdaging.”