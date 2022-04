Studenten Communicatie bij opening eerste PR-museum van Nederland

Tijdens de opening van het eerste pop-up PR-museum van Nederland, gingen Avansstudenten Communicatie een dagje langs om te debatteren over het PR-vak. Het grote studenten PR-debat was op 20 april.

Gedurende twee dagen werd in de pop-up museum de geschiedenis, ontwikkeling en toekomst van PR in beeld gebracht. PR-bedrijf TALK ABOUT organiseerde dit evenement en nodigde de studenten uit, omdat er volgens de oprichters van het bureau te weinig bekend is over het vak.

De stellingen die de studenten werd voorgelegd, zijn bedacht door een docent van de opleiding Communicatie en een Avansstudent, die bij TALK ABOUT stage liep. Karen Baelde, medewerker TALK ABOUT: “Het idee is heel positief ontvangen door de studenten. Het was een kleine groep, maar dat maakte het persoonlijker. Wat ons betreft zou dit een jaarlijkse traditie kunnen worden. Wij zijn helemaal voor het delen van kennis.”



Paul Depla, voorzitter van College van B&W in Breda, opende het museum en benadrukte in zijn speech het belang van PR voor bedrijven en steden. “PR wordt soms als onnodig ervaren, maar het is heel belangrijk om je verhaal zo te vertellen dat je doelgroep het hoort. Anders blijf je zelf de enige die het verhaal kent. Dus PR is noodzakelijk.”

In totaal waren dertig studenten aanwezig. Het pop-up PR-museum bestond twee dagen.