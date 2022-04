Studenten Hanzehogeschool krijgen te veel betaald collegegeld terug￼

Afbeelding ter illustratie. Bron: Elmarye

Ruim 550 studenten Internationale fysiotherapie moesten per jaar duizend euro extra collegegeld betalen bij de Hanzehogeschool Groningen. Dat was onrechtmatig en dus krijgen ze het geld terug.

De studenten moesten de afgelopen jaren extra collegegeld betalen voor onder meer de vertaalkosten van de Engelstalige opleiding, extra administratief werk en studentenbegeleiding. Bij de Nederlandstalige variant van de studie werden die kosten door de Hanzehogeschool niet in rekening gebracht.

De benadeelde studenten stapten naar het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR). Maar tot een zitting hoefde het niet te komen, omdat gesprekken met de hogeschool gisteren het gewenste resultaat opleverde: studenten worden met terugwerkende kracht volledig gecompenseerd voor de “onrechtmatige toelage” boven op het wettelijk collegegeld.

Buitenproportioneel

De noodzakelijke kosten voor een opleiding mogen instellingen volgens LSR-voorzitter Bas van ’t Hek “in principe” niet doorrekenen aan studenten. Er zijn een aantal uitzonderingen op die regel, maar daar vallen de vertaal- en administratiekosten niet onder. “Los daarvan moeten extra kosten voor studenten proportioneel zijn en duizend euro per student per jaar is dat zeker niet”, meent Van ’t Hek.

“We betreuren de situatie die is ontstaan, dat is voor onze studenten buitengewoon vervelend”, stelt Petra Smeets, lid van het College van Bestuur op de site van de hogeschool.

De LSR is blij dat de Hanzehogeschool zelf ook inziet dat de toelage niet gevorderd had mogen worden en dat het niet tot een zitting hoefde te komen. “We zien niet vaak dat een instelling op deze wijze het gesprek aangaat met studenten. Ik hoop dat andere instellingen hier een voorbeeld aan nemen”, aldus Van ’t Hek.