Studenten organiseren met eigen podcastkanaal een inzamelingsactie voor Oekraïne

Social Workstudenten Anouk Hemelaar, Jessy van Helden, Demy Leemput en Sophie Roest zamelen via hun eigen podcastkanaal geld en spullen in voor Oekraïne. In de podcast GET-cast kaarten studenten maatschappelijke problemen aan. Denk aan onderwerpen zoals verslaving, eenzaamheid of seksuele intimidatie. Ze voelden zich geroepen om iets met de oorlog te doen. Zo ontstonden de inzamelingsacties en wijden ze ook meerdere podcastafleveringen aan dit onderwerp.