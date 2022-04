Studenten Technische Informatica bouwen Pepper om tot volwaardige GET-labcollega

V.l.n.r. Tim de Vries, Erwin van Hunnik, Pepper en Roderik Weijenberg

In het GET-lab word je binnenkort begroet door een wel heel ongewone collega: robot Pepper. Tenminste, als het aan Roderik Weijenberg, Tim de Vries en Erwin van Hunnik ligt. De studenten Technische Informatica onderzoeken hoe ze van de zorgrobot een volwaardige GET-labcollega kunnen maken.

Het idee is duidelijk: loop je straks het GET-lab binnen op de derde etage, dan word je bij de deur opgewacht door de witte robot met de vriendelijke ogen. Pepper heet je welkom, neemt je mee de ruimte in en geeft een rondleiding met informatie over de zorgtechnologie waar jij meer over wilt weten.

Maar voor het zover is, moet er nog heel wat programmeerwerk gebeuren. Roderik: “We onderzoeken nu eerst welke taken Pepper moet kunnen om een goede collega te zijn. Het lijkt ons mooi als hij in ieder geval de drempel om het GET-lab binnen te stappen kan verlagen en een welkomstwoordje geeft.” Erwin vult aan: “Als Pepper makkelijke taken overneemt, zoals het geven van een introductiepraatje, hebben de andere medewerkers meer tijd voor complexe vragen.”

Zorgrobots in de praktijk

In ziekenhuizen en bij sommige bedrijven wordt pepper gebruikt om bezoekers bij binnenkomst te registreren of de weg te wijzen. Roderik, Tim en Erwin hebben contact gehad met een medewerker van zorginstelling Philadelphia. Daar gaat de servicerobot uit logeren bij cliënten om hen te helpen herinneren aan bijvoorbeeld het innemen van medicijnen. In het GET-lab stond de kostbare technologie tot nu toe vooral mooi te wezen. Tijd om daar verandering in te brengen, vonden de medewerkers. De studenten technische informatica helpen daarbij.

Interesse wekken in zorgtechnologie

Begroet worden door een robot is ook gewoon leuk, denkt Tim. “Als een robot je binnenvraagt, word je meteen nieuwsgierig. Pepper kan helpen om studenten en medewerkers te introduceren in de wereld van zorg en technologie en hun interesse te wekken.”

Roderik demonstreert wat Pepper nu kan: zijn plek vinden in de ruimte en commando’s opvolgen als ‘neem je positie in bij de tafel’. Het is de bedoeling dat de witte robot straks bij de deur staat en vraagt: ‘wil je iets weten over VR?’ Kies je dan voor ja, dan neemt de robot je mee naar de hoek met de VR-bril en geeft uitleg over deze technologie. Commando’s geven de studenten commando’s in via het scherm op de borst van Pepper, maar ze hopen dat hij in de toekomst spraak kan herkennen en kan reageren, bijvoorbeeld via een speaker.

Interactie tussen mens en robot

Het is de combi tussen zorg en technologie die de opdracht interessant maakt voor de technische studenten. “Het is een super gaaf project”, zegt Roderik. “De zorg is een mooi vakgebied en de interactie die er kan zijn tussen een mens en een robot vind ik heel interessant. Iedereen reageert anders op Pepper.” Tim is blij dat hij veel van zijn creativiteit kwijt kan in het GET-lab en dat zijn studiegenoten en hij veel vrijheid krijgen. “Er zijn geen kant-en-klare handleidingen over het programmeren van Pepper op internet te vinden, dus moeten we veel zelf uitzoeken. Dat maakt het project uitdagend.”

Uncanny valley

Een robot die je rondleidt of een praatje aanknoopt bij de deur, is dat net zo gezellig als contact met een ‘echte’ medewerker? Erwin legt uit dat er mensen zijn die contact met een robot maar griezelig vinden. Dit ongemakkelijke gevoel heet uncanny valley. “Hoe menselijker een robot is in bewegingen of reacties, hoe meer dit effect optreedt.”, zegt Erwin. De techneuten schatten het risico op uncanny valley bij contact met Pepper niet hoog. Tim: “Peppers bewegingen zijn vrij menselijk, zeker omdat hij af en toe zelfstandig dingen doet, maar qua uiterlijk en interactie is er geen twijfel mogelijk dat het een robot is.”

Volgens de heren is Pepper vooral een aanvulling en geen vervanging voor menselijk contact in het GET-lab. Roderik: “Het is mooi als Pepper wat taken uit handen kan nemen, maar je hebt altijd een keuze: laat ik me rondleiden door Pepper of spreek ik een medewerker aan. Uiteindelijk is het hoofddoel om interesse voor zorgtechnologie te wekken bij de bezoekers.”