Studenten verkopen lekkernijen op Avans om geld in te zamelen voor Bosnië-reis

Chinon Schouten in het midden van de tafel met Stijn Wissink (rechts) en Nu sa Sophie (links)

Het rook woensdagmiddag in de hal bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch lekker. Studenten verkochten daar Islamitische deeghapjes als börek om geld op te halen voor een reis naar Bosnië die ze in mei maken. Daarmee hopen ze een lunchroom op te zetten die qua concept te vergelijken is met Brownies en Downies zoals we dat in Nederland kennen.



Veel studenten en Avansmedewerkers konden het woensdag niet laten even te stoppen met de tafel met daarop uitgestalde hapjes, die tweedejaarsstudent Social Work Chinon Schouten met twee anderen van stichting Just Sophie verkocht. Velen van hen trokken ook hun portemonnee om iets lekkers te kopen. ”Het is heel leuk, mensen zijn oprecht geïnteresseerd in de hapjes en ons verhaal. Ze vinden het mooi dat we ons hiervoor inzetten”, vertelt ze.



Andere cultuur

Van 5 tot en met 17 mei trekt een groep studenten Social Work, Integrale Veiligheidskunde en Bestuurskunde naar het Bosnische Mostar. Daar werkt de groep samen met een lokale zorginstelling aan het opzetten van een lunchroom waar mensen met een beperking kunnen werken. ”Hier kennen we die lunchrooms wel, maar in Bosnië niet. De cultuur is daar anders, mensen met een beperking worden er minder geaccepteerd dan hier. Kans op een baan hebben ze daar ook veel minder”, zegt Stijn Wissink, penningmeester van de stichting, terwijl Chinon druk bezig is het met verkopen met een börek.



Alle deelnemende studenten halen op hun eigen manier geld op voor hun reis. Van de opbrengst van de deeghapjes, gesponsord door een bakkerij in Tilburg, schaft de groep bouwmaterialen aan en huurt het lokale stukadoren in om de lunchroom te gaan bouwen. Het is niet de eerste keer dat de studenten naar Bosnië gaan, een paar jaar geleden deden ze dat ook al.



