Studenten willen eerder aan het bier en starten petitie￼

Bier moet volgens studenten weer gewoon vanaf 15.00 uur geschonken worden op de campussen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ze zijn een petitie begonnen om dat voor elkaar te krijgen.

Het bestuur van de HAN heeft vorige maand besloten dat de cafés op de campusterreinen in Arnhem en Nijmegen pas vanaf 16.00 uur alcohol mogen schenken. Dat is een uur later dan “normaal”, schrijftstudentenvereniging Lokaal’99 die zelf een café op de campus in Arnhem runt. “Dit raakt ons en alle studenten aan de HAN zeer”, luidt het statement.

Het komt volgens de initiatiefnemers “best vaak” voor dat studenten rond 15.00 uur klaar zijn met hun lessen en “toe zijn aan welverdiende ontspanning op verantwoorde wijze”. Door het besluit zouden studenten zich aangetast voelen in hun eigen verantwoordelijkheid en de cafés vrezen voor een “drastische terugname in de omzet”.

Zestien studie- en studentenverenigingen schaarden zich achter de petitie die dinsdag op touw is gezet. Er staan vooralsnog ruim 680 handtekeningen onder.

Gezonde omgeving

Het ziet er niet naar uit dat het veel effect zal hebben. Een woordvoerder van de HAN laat aan Omroep Gelderland weten dat het bestuur niet van plan is om de schenktijd een uur te vervroegen: “We vinden het belangrijk om onze studenten een veilige en gezonde omgeving te bieden. We zijn van mening dat alcoholgebruik daar geen onderdeel van uitmaakt, maar we willen het ook niet helemaal verbieden.”

Voor de zekerheid heeft Lokaal’99 alvast een alcoholvrij happy hour ingesteld tussen 15.00 en 16.00 uur.