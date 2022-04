Zahra Mousazadeh nieuwe directeur Academie voor Deeltijd

Zahra Mousazadeh

Zahra Mousazadeh is vanaf 1 september de nieuwe directeur van de Academie voor Deeltijd. Ze volgt Rien Brouwers op die afzwaait en met pensioen gaat.

Zahra Mousazadeh is geen onbekende in het onderwijs. Voor haar benoeming bij Avans werkte ze bijna vijf jaar in Friesland als directeur volwasseneneducatie binnen het ROC Friesland College. De jaren daarvoor werkte ze onder andere binnen het gemeentelijk sociaal domein.

“Mijn levensmotto is jezelf blijven doorontwikkelen. Me elke dag inzetten om het beste van mezelf te geven, zodat de ander verder kan met haar/zijn ontwikkeling en dromen, is wat mij drijft. En dat zal ik voortzetten binnen de Academie voor Deeltijd waar het leven lang ontwikkelen wordt gefaciliteerd, zowel voor de studenten als voor de medewerkers”, aldus Mousazadeh.