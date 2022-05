80-jarige Joop wordt mogelijk de nieuwe huisgenoot van een Avansstudent

Een nieuw fornuis blinkt al in de keuken van Joop Steenvoorden (80), ze vindt het ook niet erg als je een klein feestje geeft en ze ontvangt je met open armen. Wordt Joop jouw nieuwe huisgenoot? Dat zou zomaar kunnen door het project MijnWoongenoot van Avansdocent en sociaal ondernemer Kitty van der Made.

“Sinds een tijdje kook ik niet meer”, vertelt Steenvoorden in haar keukentje. Toch verving ze haar tweepitter voor een nieuw fornuis waar meerdere pannen tegelijkertijd op kunnen staan. Dit ter voorbereiding op haar toekomstig nieuwe huisgenoot. Ze heeft zich namelijk aangemeld bij MijnWoongenoot en hoopt daarmee vurig op een student die bij haar komt wonen.

Docent Kitty van der Made is naast haar werk voor Avans ook sociaal ondernemer. Ze wil met MijnWoongenoot jong en oud met elkaar verbinden en richt zich daarom op senioren met woonruimte over en studenten die woonruimte zoeken. Deze twee partijen koppelt ze aan elkaar waardoor er een win-winsituatie ontstaat: een senior krijgt hulp en kan langer zelfstandig blijven wonen, een student heeft voor een sociale prijs een (studenten)kamer. Volgens Van der Made lost MijnWoongenoot een deel van de woningnood op.

Joop en Kitty

Leuk leven

Dat Steenvoorden niet eenzaam is, benadrukt ze nog even. Ze is ook niet op zoek naar een huisgenoot die elke avond met haar wil kletsen of op de bank wil hangen. Nee, deze zelfstandige oudere pakt nog de trein naar Groningen om bankjes te fotograferen, slaapt sporadisch niet thuis omdat ze dus aan de andere kant van het land is, luistert graag in haar keuken naar de radio en schrijft in haar dagboek. “Ik heb een leuk leven, kan nog veel zelf maar ik woon al vijftien jaar alleen door het overlijden van mijn man”, vertelt ze.

Goede toevoeging

Een huisgenoot is in haar leven daarom een goede toevoeging, denkt Joop. “Stofzuigen kan ik niet meer en de ramen wassen ook niet. Het is fijn als iemand dat op zich wil nemen als hij of zij hier woont. En dat ik een bordje kan mee eten als er is gekookt.” Maar dat is niet de belangrijkste reden waarom Steenvoorden zich aanmeldde bij MijnWoongenoot. “Het geeft mij een prettig en veilig gevoel om niet alleen te wonen. Mocht me iets overkomen dan is er iemand in de buurt die me kan helpen. In een alarmknop geloof ik niet zo, want ik weet niet of ik daar nog op kan drukken als ik bijvoorbeeld val.”

“MijnWoongenoot is een matchingplatform dat deze mensen aan elkaar linkt”, vertelt Kitty van der Made. “Ik ga met beide partijen in gesprek en kijk dan of er een klik is tussen beiden aan de hand van intakeformulieren en gesprekken. Een soort sollicitatie dus”, legt Van der Made uit. “Daarna volgt een kennismaking en als dat klikt, gaan we over tot een proefperiode van een maand waarin de student bij de oudere gaat ‘logeren’. Bevalt dat, dan gaat de samenwoonovereenkomst in.” Daarnaast zijn er evaluaties en is er terugvalbegeleiding indien nodig voor de deelnemers. “Je staat er dus niet alleen voor. Dat is een hele geruststelling, blijkt uit onderzoek van de studenten”, aldus Van der Made.

“Door in gesprek te gaan match ik ouderen met extra woonruimte met woningzoekende studenten. De oplossing voor woningnood, als je het mij vraagt” Kitty van der Made

Binnen een maand iemand leren kennen, gaat dat wel? Of wat als een van de partijen zich toch wat anders voordoet dan hij of zij daadwerkelijk is? “Dan kan de overeenkomst ontbonden worden”, zegt de Avansdocent. “Studenten staan niet direct op straat, maar hebben twee maanden de tijd om wat nieuws te vinden.

In september vorig jaar begon Van der Made haar eigen sociale onderneming. Na een hele hoop zoekwerk, is het dan nu bijna zover: ze hoopt in september Joop en andere deelnemende oudere Gerard te matchen met een kamerzoekende student. “Het klopt dat er een heleboel wetten en regels aan het samenwonen verbonden zitten”, vertelt ze. Daar liep ze tijdens het opzetten van MijnWoongenoot zelf namelijk ook tegenaan. Maar daar hoeven ouderen zich niet druk om te maken, volgens haar. “Het klopt dat het een administratieve rompslomp kan zijn, maar als je het goed regelt bij de Belastingdienst, word je nergens in gekort. Daar helpt MijnWoongenoot ook bij.”

v.l.n.r. Yunua, Yentel, Joop, Arthur en Jeroen

Hulp van Avansstudenten

De eerste twee ouderen, onder wie Joop, zijn in beeld bij Avansdocent Van der Made. Nu de studenten nog. Daar krijgt ze hulp bij van vier tweedejaarsstudenten Commerciële Economie die marktonderzoek deden en daarmee in kaart brachten welke studenten interesse hebben in MijnWoongenoot. “We vermoeden dat vooral studenten Verpleegkunde en Social Work mee zullen doen aan dit project”, zegt student Jeroen ten Hove. “Aan de hand van enquêtes die we hebben uitgezet, zullen we daar over drie weken achter komen. Dan halen we de resultaten op.”

Zijn studiegenoten, Arthur van Overbroek, Yuhua Nieuwenhuijzen en Yentel Verschoor, vinden het een interessant project, maar zouden zelf niet samenwonen met een oudere. Simpelweg omdat ze niet op kamers willen, of er nu al wonen. Jeroen: “Ook voor mij is het nu niet relevant, omdat ik al halverwege mijn studie ben. Maar als ik aan het begin van mijn studie aan dit project mee kon doen, had ik dat wel gedaan.”