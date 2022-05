Avans start pilot met genderneutrale toiletten: ‘Dat ze er nu eindelijk komen, doet mij veel’

Avans Hogeschool krijgt genderneutrale toiletten. Het gaat om een pilot waarbij bestaande toiletten op vijf locaties worden omgebouwd tot genderneutrale toiletten. Studenten van de leergemeenschap Seksuele Diversiteit van Avans zijn blij, maar: “We zijn er nog lang niet.”

De plekken die worden aangepakt zijn toiletten bij de Hogeschoollaan en Lovensdijkstraat in Breda en bij de Onderwijsboulevard, EKP-terrein en Hervenplein in Den Bosch. Social Workstudenten van de leergemeenschap Seksuele Diversiteit zorgden voor dit initiatief. Max Kleinherenbrink, tweedejaarsstudent Social Work: “Ik heb me hier sinds begin van het schooljaar hard voor gemaakt, toen de leergemeenschap Seksuele Diversiteit begon. Uit persoonlijk belang en belangen van mensen om me heen zette ik me ook in voor deze toiletten. Dat ze er nu eindelijk komen, doet mij heel veel. Voor mij persoonlijk was het een faciliteit waar ik geen gebruik van kon maken, terwijl ik het wel nodig had.”

Ook Philippe Raets, voorzitter van College van Bestuur (CvB), is blij met deze pilot. “Bij Avans moet je kunnen zijn wie je bent en kunnen worden wie je wil worden. Om te kunnen worden wie je wil worden, moet je kunnen zijn wie je bent. Elke keer als we daar een stap in zetten, ben ik oprecht blij. Ik ervaar dat dit een stap in de juiste richting is. Wij zijn een inclusieve school”, aldus Raets.

“De pilot is voor genderneutrale toiletten, maar als je het dan hebt over een inclusieve school, ben je dat nog steeds niet.” – Max Kleinherenbrink

Prullenbakken in herentoiletten

Punt sprak naast Max en Raets nog drie andere studenten van de leergemeenschap Seksuele Diversiteit: Roos Tennebroek, Merel van Zijl en Julianne Estourgie. Op de vraag of zij met trots kunnen zeggen dat Avans inclusief is, antwoordden ze ‘nee’. Ze geven een voorbeeld. Zij hadden, samen met student Max, al eerder een wens; prullenbakken op de herentoiletten. Die wens spraken de studenten van de leergemeenschap uit naar de hogeschool. Volgens Avans was dat pas over twee tot vier jaar mogelijk, omdat de school gaat verbouwen. Roos: “Dus kan het bijvoorbeeld niet op onze afdeling, omdat die verplaatst wordt naar een andere etage. Het is volgens mij niet zo moeilijk om alleen even prullenbakken in de herentoiletten te plaatsen.”

Max: “Het ging erom dat er simpelweg prullenbakken in de herentoiletten konden worden geplaatst. Toen gingen mijn nekharen overeind staan, want toen dacht ik: huh, lange termijn? Prullenbakken? Ik kan dit voor vijftig cent bij de action kopen en neerzetten bij wijze van spreken”, vertelt de student ontzet. “Ik had die prullenbakken zelf ook nodig. Ik moest gebruik maken van die faciliteit, maar die was er voor mij niet. De pilot is voor genderneutrale toiletten, maar als je het dan hebt over een inclusieve school, ben je dat nog steeds niet. Er zijn meer mensen dan alleen de cisvrouw die menstrueert, denk bijvoorbeeld ook aan de mensen die hulpbehoevend zijn op medisch gebied.”

Hoop

Toch biedt de pilot perspectief. Avans is volgens de student op meerdere gebieden steeds meer bezig met seksuele diversiteit en inclusie. “Alleen in mijn optiek, en volgens geluiden om mij heen, zijn we er nog lang niet”, aldus Max.

Raets was niet op de hoogte van deze gebeurtenis. Hij reageert: “Ik onderschat altijd de details aan de kant van het facilitair bedrijf. Je zou denken: ja joh, zo’n prullenbak schroef je toch wel even vast tegen de muur. Maar het is vaak toch complexer dan het lijkt. Ik kan niet zeggen waarom het niet is geplaatst.”

“Ik merk dat we het onder ogen zien en niet wegduwen. Wij omarmen het en beginnen vanuit daar.” – Philippe Raets

Desondanks neemt de voorzitter het niet licht op. “Het laat zien dat wij een weg te gaan hebben. Ik ben vorig jaar september begonnen. Ik merk dat we het onder ogen zien en niet wegduwen. Wij omarmen het en beginnen vanuit daar”, vertelt Raets. De voorzitter zegt er in open voor te staan. Ook spreekt Raets zijn medeleven uit. Hij vertelt dat hij de frustratie snapt. “Het is hier een community van ruim veertigduizend mensen. Besluiten worden niet genomen met één druk op de knop. Het is een langdurig proces, maar het is binnen het CvB heel duidelijk dat dit relevant is”, aldus de voorzitter.

“De cijfers rondom suïcide en depressie onder queerjongeren zijn tot vijf keer zo hoog dan bij de heteronormatieve groep” – Merel van Zijl

Leergemeenschap Seksuele Diversiteit

De leergemeenschap Seksuele Diversiteit bestaat nu bijna een schooljaar. Onder andere studenten Max, Merel, Julianne en Roos volgen dit project. Tijdens deze leergemeenschap proberen Social Workstudenten de hogeschool bewuster te maken over dit onderwerp.

Zo doen ze bijvoorbeeld veel onderzoek en leggen ze contact met andere hogescholen. Julianne: “Daar steken we veel van op. We kwamen erachter dat de Fontys Hogeschool veel verder is in het creëren van een plek waar mensen met vragen of andere dingen die te maken hebben met seksuele diversiteit naartoe kunnen.”

Foto: rihaij via Pixabay

Ook werkt de groep studenten nauw samen met Student Support. Merel: “We zijn erachter gekomen dat het gevoel van sociale veiligheid van de queerstudenten lager is dan van studenten die zich onder de groep heteronormatief scharen. Ook zijn de cijfers rondom suïcide en depressie onder queerjongeren tot vijf keer zo hoog dan bij de heteronormatieve groep. Zij worstelen met hun identiteit en met het vinden van een plekje binnen de school. Daar kan Student Support enorm bij helpen.”

Daarnaast kijken de studenten naar de mogelijkheden om docenten inclusief les te leren geven. “Dat kan met kleine aanpassingen. Begin bijvoorbeeld de les met: ‘Goedemorgen klas of goedemorgen studenten’, in plaats van, ‘goedemorgen jongens en meisjes’”, aldus Merel.

Ruimte voor verbetering

De leergemeenschap is een van de vele mooie initiatieven binnen Avans Hogeschool, vindt Raets. “Dat mensen opstaan en met een voorstel komen en we het oppakken. Daar ben ik het meest trots op”, vertelt Raets. Hij denkt dat er genoeg ruimte is voor verbetering. “Iedereen moet zijn plek in de Avansgemeenschap vinden en maximaal zichzelf kunnen zijn. Want uiteindelijk gaat het om leren, geluk en welzijn. Dat kan alleen in een organisatie waarin wij elkaar begrijpen. Ook in de verschillen. En daarover het gesprek voeren en elkaar daarin ontmoeten. Dat is mijn diepste opvatting voor de hogeschool.”

Pilot

Half mei start de pilot. Het is nog niet duidelijk hoelang deze duurt. Max: “We zijn benieuwd naar de reacties van studenten en medewerkers. We kijken hoe het bevalt en of er ook andere wensen zijn. Ik hoop dat het bijdraagt aan een stuk bewustwording bij iedereen binnen Avans.” Na de pilot komt er een evaluatiemoment om de puntjes op de i te zetten. Ook zijn in de meest recente bouwtekeningen nieuwe genderneutrale toiletten verwerkt.