Avans zevende op duurzaamheidsranglijst SustainaBul

Net als vorig jaar staat Avans Hogeschool zevende op de duurzaamheidsranglijst van de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. De uitslag van de ranking is vanmiddag bekendgemaakt tijdens de Groene Peper, het event op gebied van duurzaamheid voor het mbo, hbo en wo in Nederland.

Winnaar

In totaal werden dit jaar 33 hogeronderwijsinstellingen onder de loep genomen, 19 hogescholen en 13 universiteiten. Hogeschool van Hall Larenstein wint de SustainaBul 2022. De Vrije Universiteit is tweede en voormalig titelhouder Wageningen University & Research zakt naar de derde plek. Ook best practices, oftewel goede voorbeelden, wegen in de ranglijst mee. Een vakjury koos dit jaar het Circulaire Textiellab van Saxion Hogescholen als winnaar.

Werkwijze

De ranglijst wordt sinds 2012 georganiseerd door studenten uit het hele land die zich verenigd hebben in ‘Studenten voor Morgen’. Hogescholen en universiteiten werden beoordeeld op onder andere duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de onderwijsinstellingen. Studenten keken eerst wat ze zelf aan informatie op de sites konden vinden, waarna de instellingen konden reageren. Met hun aanvullingen is de definitieve volgorde bepaald.

Punten

In totaal kon een onderwijsinstelling 360 punten verdienen. Avans kreeg op het gebied van onderwijs 96,75 punten van de maximale score van 110 punten. 74 van de 110 punten kreeg Avans voor onderzoek, 81,5 van de 100 punten kreeg de hogeschool voor bedrijfsvoering. Voor best practices kreeg Avans alle dertig punten.

Opsteker

Coördinator Duurzame Ontwikkeling van Avans, Maurice van Boxtel, is blij met het resultaat. “We hebben er hard aan gewerkt om alle informatie boven water te krijgen en om een zo goed mogelijk beeld weer te geven van waar Avans voor staat”, zegt hij. “En als we alleen kijken naar de hogescholen in de lijst, zijn we als tweede geëindigd. Dat is wel een mooie opsteker want vorig jaar stonden we nog op de vierde plek.”

Ambitie2025

Duurzaamheid speelt een grote rol binnen de Ambitie2025. “Het College van Bestuur heeft nadrukkelijk aangegeven dat duurzaamheid een belangrijk item is. We hebben mooie projecten op het gebied van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering”, zegt Van Boxtel. Een voorbeeld daarvan is de invoering van een gedragscode duurzaamheid. “We gaan in gesprek met met onze leveranciers en samenwerkingspartners om gezamenlijk onze duurzaamheidsdoelstellingen na te streven.”

Samenhang

Ook is er hard gewerkt voor meer samenhang op het gebied van duurzaamheid binnen Avans. Toch kan het samenwerken volgens Van Boxtel nog beter. “We zijn er nog niet, er is nog werk aan de winkel. We moeten goed kijken hoe we elkaar kunnen versterken binnen Avans. We hebben niet altijd zicht op wie waar mee bezig is en juist dat mag verbeterd worden.”

Deze ranking is een drijfveer voor Van Boxtel om door te gaan. “Op basis van de uitslag doen we een analyse bij Avans en kijken we wat we kunnen doorvoeren om Avans te verbeteren.”