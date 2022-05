Avansdocent geeft taalles aan Oekraïnse vluchtelingen

Rosalind van Aalen – Grant

Avansdocent Rosalind van Aalen – Grant geeft Engelse les aan vluchtelingen uit Oekraïne. Haar ouders woonden zeven jaar in het land waar nu oorlog woedt. Nu wil ze graag iets terug doen voor de mensen die hun hele hebben en houwen achterlieten en halsoverkop naar Nederland vluchtten.



Toen de Russen in februari Oekraïne binnenvielen, wist de Avansdocent al snel dat ze iets wilde betekenen voor Oekraïners. Haar ouders woonden namelijk zeven jaar in de hoofdstad Kiev, waar ze werkten als docent. De zoon van oud-president Viktor Yushenko kreeg zelfs les van haar moeder. ‘’Vrienden en collega’s van mijn ouders moesten plots vluchten. Daardoor kwam het dichtbij’’, vertelt Van Aalen – Grant. Ze zocht naar mogelijkheden om zich in te zetten voor de groep vluchtelingen, en kwam uit bij vrijwilligersgroep VIPvoorelkaar in haar woonplaats Gilze-Rijen. Daar geeft ze nu Engelse taalles aan Oekraïners, maar ook aan mensen uit het asielzoekerscentrum in de buurt. Dat doet ze twee keer per week.

Dankbaar

‘’Het gaat heel goed, je krijgt er veel voor terug. Ze zijn blij en dankbaar dat ik dit voor ze doe, dat geeft een leuk gevoel. De leerlingen zijn erg leergierig”, vertelt ze. Twee keer per week ziet ze een groep kinderen, tieners en volwassenen om ze Engelse les te geven, met een beetje Nederlands erbij. ‘’Maar vooral Engels, omdat de meesten snel weer terug willen naar hun thuisland. Dan is Engels, wat ze lang niet allemaal spreken, beter.’’

Het programma van VIPvoorelkaar

Grammatica

Ervaring met lesgeven heeft de docent al ruim twintig jaar, waarvan de laatste jaren bij de opleiding Technische Bedrijfskunde in Den Bosch. Maar Engels geven aan voornamelijk Oekraïners, die geen Engels spreken en terwijl Van Aalen – Grant op haar beurt geen woord Oekraïens spreekt: dat is knap lastig. In Oekraïne gebruiken ze namelijk niet het Latijnse alfabet, en ook geen lidwoorden. “De grammatica werkt anders. Ik ben veel tijd kwijt aan het uitleggen wat ‘de’ of ‘een’ betekent, net als sommige werkwoorden. In Oekraïne zitten die vaak verworven in het woord zelf. Dat is dus moeilijk”, legt ze uit.

Dialect

Om haar leerlingen zo goed mogelijk te helpen, is de Avansdocent zelf ook de schoolbanken ingedoken om Oekraïens te leren. Niet eenvoudig, aldus Van Aalen – Grant. ‘’Sommige woorden hebben verschillende betekenissen in bepaalde dialecten. Dat is anders dan in Nederland, waar je in dialect woorden soms alleen anders uitspreekt. Ik doe het dus nog niet helemaal goed’’, vertelt de Avansdocent lachend, die met handen en voeten en apps als Say Hi en Google Translate toch een heel eind komt. ‘’En ik koop als taalfreak binnenkort een boek over de historie van de Oekraïense taal. Omdat ik er alles van wil weten.’’

Humor

De leerlingen die Van Aalen – Grant in haar klas heeft, hebben soms heftige dingen meegemaakt. Daar probeert ze in haar lessen zo weinig mogelijk aandacht aan te besteden. Haar taallessen – en er wordt ook samen gekookt en geknutseld – zijn vooral een welkome afleiding. ‘’We hebben vooral veel lol samen. De lessen zijn ook niet zo opgebouwd dat we per se van A tot Z moeten, het is even een leuk momentje.’’ Ook bezocht de groep ook safaripark Beekse Bergen.

Met het lesgeven gaat de bevlogen docent nog wel even door, ondanks dat het veel extra werk is. Over haar ‘studenten’ is ze louter positief. ‘’Ze hangen aan je lippen om te leren. De leerlingen pikken alles op, vragen me om extra werk en zijn ontzettend gemotiveerd.”