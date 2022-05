Avanslector vertelt over harde wereld achter drugs in televisieserie Omroep Brabant

Slik jij weleens een pilletje? Weet je dan ook dat Brabant de pillenfabriek van Europa is? Avanslector Emile Kolthoff vertelt erover in de nieuwe serie Brabant onder de Radar op Omroep Brabant.

Aflevering één staat in het teken van synthetische drugs, waarin wordt verteld dat Brabant bekendstaat als epicentrum van de drugsproductie. Cijfers van Omroep Brabant maken duidelijk dat er een handel waar miljarden in omgaan achter schuil gaat. Een simpele rekensom leert de kijker dat in een drugslab met één tabletteermachine in één uur 25.000 pillen worden gemaakt. Als deze dag en nacht doordraait, produceert zo’n drugslab 600.000 pillen per dag.

Lockdownfeestjes als afzetmarkt

In de serie, die bestaat uit zes afleveringen waarin telkens een ander onderwerp wordt uitgelegd, geeft Avanslector Ondermijning Emile Kolthoff uitleg. Hij schetst dat het niet alleen een Brabants probleem is. Synthetische drugs worden volgens hem overal in Nederland geproduceerd en verhandeld naar het buitenland. Maar een deel blijft ook in eigen land. “Tijdens de lockdownperiode werden er lockdownfeestjes georganiseerd. Een deel daarvan werd georganiseerd om een deel van die pillen af te kunnen zetten.”

De eerste aflevering werd woensdag 11 mei uitgezonden. De volgende afleveringen van Brabant onder de Radar gaan over hennep, de impact op kritische sectoren, witwassen, intimidatie & bedreiging en drugsafvaldumpingen. De reeks sluit af met een aflevering over de integrale aanpak tegen ondermijning. Het programma is wekelijks te zien op woensdagavond vanaf 18:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald op Omroep Brabant.