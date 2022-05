Avansmedewerker maakt podcast over Breda

Sinds afgelopen vrijdag is ‘ie te beluisteren: Breda de Podcast. Een initiatief van Avansmedewerker Niels de Beer en co-host Thijs Kroezen, beiden Bredanaars in hart en nieren.

Zoals veel goede ideeën ontstond het idee voor de podcast in de kroeg. Presentatoren De Beer en Kroezen zijn geboren en getogen in Breda en allebei heel actief in de stad, onder andere op sociaal-maatschappelijk gebied. Daardoor hebben ze een groot netwerk.

“Voordat we begonnen hebben we onderzoek gedaan naar wat luisteraars willen horen. We ontdekten dat er maar weinig podcasts zijn over steden”, vertelt De Beer. Hij werkt als docent en accountmanager voor de Academie voor Gezondheidszorg en is verbonden aan het Avans Ondernemerscentrum. Aan de hand van allerlei thema’s vertellen de podcasthosts verhalen over de stad en komen inwoners aan het woord, bekende en onbekende Bredanaars.

Blind Walls Gallery

In de eerste aflevering vertelt Dennis Elbers, oprichter van Blind Walls Gallery, over de meer dan honderd muurschilderingen in Breda, geïnspireerd op de stad. “Hoe die muurschilderingen tot stand komen, wist ik ook niet precies”, zegt De Beer. “Wijken kunnen bijvoorbeeld ook zelf aangeven dat ze een lelijke muur beschilderd willen hebben. Daar zijn middelen voor.” In elke aflevering wordt een historisch feit behandeld en vertelt een Bredanaar over het mooiste plekje van de stad.

“Deze eerste keer was het nog zoeken”, zegt De Beer over het maken van de podcast. Voor de volgende aflevering ligt het draaiboek al klaar. “We weten welke onderwerpen we nog willen behandelen en welke mensen we in de podcast willen hebben. Het liefst maken we de podcasts op locatie.” En dankzij sponsoren is de podcast elke twee weken helemaal gratis te beluisteren.