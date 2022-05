Battle of the DJ’s: deze Avansstudenten draaien misschien wel op het Intro Festival

Archieffoto HBO Intro Festival Breda

De twee vorige edities gingen vanwege corona niet door, maar in september kunnen studenten eindelijk weer fysiek feesten op het Intro Festival. Deze Avansstudenten proberen een plekje op het podium te veroveren tijdens Battle of the DJ’s.

Lina Roza

Nuria Rozalina, alias Lina Roza

Tweedejaarsstudent Bedrijfskunde Nuria Rozalina stond vijf maanden geleden pas voor het eerst achter de knoppen, maar besloot er gewoon voor te gaan. “Ik heb een mixtape van twintig minuten gemaakt en deze ingestuurd zonder al te hoge verwachtingen.” Ondanks het feit dat Nuria weinig ervaring heeft, staat ze toch in de finale op 2 juni. “Spannend, maar ook heel leuk”, zegt ze over haar nominatie.

“Nadat ik een paar maanden geleden op een verjaardag voor het eerst achter een draaitafel stond, kocht ik impulsief een eigen set. Ik houd van muziek en vind het tof om muziek aan elkaar te draaien.” Nuria draait het liefst afro, dancehall, pop en latin. “Het is leuk om te zien dat mensen losgaan op de muziek die ik voor hen draai.”

Danny Gevers

Danny Gevers

De ouders van student Bedrijfskunde Danny Gevers namen hem mee naar de afscheidstournee van Swedish House Maffia. Daar verloor hij zijn hart aan housemuziek. Zelf draaien, dat leek hem wel wat. “Ik was elf jaar toen ik met deze muziek in aanraking kwam en was direct verkocht. Inmiddels heb ik al tien jaar ervaring met draaien.”

De vierdejaarsstudent maakt graag muziek voor zichzelf en draait op huisfeestjes. “Ik houd van house en draai in dat genre vooral wat ik zelf leuk vind.” Het mooiste aan draaien vindt hij het verbinden van mensen. “Je brengt een boodschap over die iedereen begrijpt en daardoor verbindt je mensen met elkaar.”

Een eigen DJ-naam heeft hij nog niet, omdat hij het voornamelijk doet voor de hobby. Maar mocht het zo lopen dat ik er mijn geld mee kan verdienen, pak ik zeker die kans!”

DJopps

Joppe Vugts alias DJopps

Van Het Regent Zonnestralen, tot Earth, Wind & Fire, naar house en urban. Joppe Vugts draait het allemaal. “Mijn muziekstijl is niet te omvatten in één of twee woorden. Ik draai gewoon wat ik leuk vind.” Het begon voor de derdejaarsstudent Civiele Techniek op hockeyfeestjes. Nu draait hij op privéfeestjes en ook op de open dagen van Avans. Twee jaar geleden deed hij ook al een gooi naar het podium van HBO Intro. “Niet gewonnen, dus dit jaar waag ik weer een poging.” Hij doet vooral voor de gezelligheid mee. “Nieuwe mensen leren kennen en een beetje netwerken.”