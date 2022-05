Bevrijdingsdag vieren in de Avanssteden

Foto: Mabel Amber via Pixabay

In Den Bosch kun je dit jaar weer naar het Bevrijdingsfestival, maar ook in de andere Avanssteden wordt iets georganiseerd. Waar je moet zijn op 5 mei lees je hier.

Den Bosch

Duncan Laurence, Donnie en MY BABY staan dit jaar op het hoofdpodium van het festivalterrein aan de Pettelaarse Schans in Den Bosch. Voor indie-rock van Loupe, alternatieve rock van Ten Times a Million en elektronische pop van CUT_ ga je naar het andere podium. Nieuw is de area Buitengewoon, waar de hele dag dj’s als Jonna, DAMM en Matt Ardeo draaien.

Het Bevrijdingsfestival is gratis toegankelijk.

Breda

Op twaalf locaties in Breda luister je op bevrijdingsdag naar tribute bands. Tijdens Tribute Around Town luister je naar bands die een ode brengen aan verschillende artiesten: van Bruno Mars tot André Hazes en van Michael Jackson tot Doe Maar.

Het Bredase Bevrijdingsfestival vindt dit jaar voor het eerst plaats op het Haveneiland. Op drie plekken, bij Belcrum Beach, Brack en Pier 15, treden Bredase muzikanten als Bongloard, Le Motat en Black Djangos op.

Tilburg

Het Studentenbevrijdingsfestival in de Muzentuin is uitverkocht, dus als je geen kaartje hebt zul je je ergens anders moeten vermaken. In Cul de Sac bijvoorbeeld, daar kun je vanaf 22.00 uur dansen en meezingen met Ilovesilentdisco. Kies je eigen kanaal met diso/house, hitjes of kanaal de sac.

Roosendaal

Ook hier een Bevrijdingsfestival met vooral lokale acts: het Brabantse dj-duo Onrust & Kluin, de band Vuig en dj’s Di Gianni en Gijs Padding. Het festival vindt plaats op twee locaties: het Emile van Loonpark en het Tongerloplein en is gratis toegankelijk.