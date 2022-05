Buschauffeurs staken: dinsdag minder bussen in Den Bosch

Illustratie: Julika Runow

Paniek vanochtend op het station in Tilburg. Er reden daar geen bussen vanwege een onverwachte werkonderbreking van buschauffeurs. De stakingen zijn nog niet voorbij: morgen leggen chauffeurs in nog meer steden, waaronder Avansstad Den Bosch, ook hun werk neer.

Dinsdag staken buschauffeurs elke dag op meerdere plekken in het streekvervoer, als onderdeel van de estafettestakingen die twee weken geleden begonnen. Vanochtend staakten zij al in Tilburg. Reden voor de stakingen? Een betere cao. “De chauffeurs blijven volhouden tot ze een betere cao hebben die zorgt voor een betere loon en een lagere werkdruk”, zegt Marijn van der Graag van FNV Streekvervoer bij Omroep Brabant.

Houd daarom dinsdag rekening met ritten die vervallen. Zoek ander vervoer als je in of via deze plaatsen reist, adviseert 9292. Hoe lang de chauffeurs staken is niet bekend, wel proberen zij de overlast zoveel mogelijk te beperken voor bijvoorbeeld scholieren die examens moeten maken.