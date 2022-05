Feyenoord staat voor eerste Europese finale in twintig jaar: ‘Ik houd het niet droog als ze winnen’

Foto via Pixabay, Jorono

Feyenoord speelt vanavond om 21:00 uur de finale van de Conference League tegen AS Roma. Het is voor het eerst sinds 2002 dat de Rotterdamse club in de eindstrijd van een Europees toernooi staat. En dat zorgt voor de nodige zenuwen bij Avansstudenten- en medewerkers.

”Nou, de zenuwen beginnen zich nu wel op te bouwen. Het wordt echt spannend. Dit zijn de momenten waarvan je als supporter moet genieten”, vertelt Edwin Boekee, innovator bij CareerBoost van Avans enthousiast. De fanatieke supporter is vijf dagen voor de wedstrijd al veel bezig met de wedstrijd, zoals hij dat altijd is voor wedstrijden van Feyenoord.

Rood-wit

De Avansmedewerker woonde dit seizoen als vanouds alle thuiswedstrijden van Feyenoord bij in de Kuip en was er na de gewonnen kwartfinale al van overtuigd dat de club de finale zou halen. Sterker nog: hij boekte toen al een hotel en vliegtickets naar Tirana. Maar omdat hij geen wedstrijdticket bemachtigde, annuleerde hij zijn boeking en kijkt hij de finale vanavond in Rotterdam met een vaste groep vrienden. ”Overdag probeer ik zo goed en kwaad als het kan te werken, daarna ga ik naar Rotterdam. Hopelijk kleurt de stad rood-wit. Op het Noordplein gaan we daar op een groot scherm kijken, maar eerst proberen we de zenuwen weg te drinken en te eten. Als dat lukt, tenminste”, aldus Boekee.



Pieken

De laatste keer dat Feyenoord in een Europese finale stond, was in 2002. Boekee, die sinds 1994 een seizoenskaart van de ‘Stadion-club’ heeft, bezocht ook in dat seizoen alle thuiswedstrijden en ook de uitwedstrijd in de halve finale tegen Inter Milan. Na het landskampioenschap in 2017 kan de gewonnen wedstrijd vandaag een nieuw hoogtepunt van de club worden. ”En die hoogtepunten zijn er als Feyenoorder niet veel. De club kent hoge pieken, maar we maken ze niet zo vaak mee. Daarom wordt het heel intens”, vertelt de fanatieke supporter, die denkt dat het winnen van de beker de club goed op de kaart zet. ”Het zou heel bijzonder zijn en doet iets met het statuur van de club. Voor het voortbestaan van Feyenoord is het heel belangrijk.”



Anti-voetbal

De verwachtingen van Boekee wisselen per dag zo’n tig keer. Dan weer denkt hij dat Feyenoord wint en ziet hij zichzelf al in de Hofpleinfontein feestvieren, dan weer overweegt hij niet eens te kijken. ”Ik ga voor een 1-0 zege. Als keeper Bijlow meedoet en spits Dessers het nog één keer kan, zie ik dat wel gebeuren. Maar de trainer van AS Roma, Mourinho, is een nare vent met anti-voetbal. Toch heb ik vertrouwen in ons tactische plan en trainer Arne Slot geeft ons hoop”, aldus Boekee, die natuurlijk niet hoopt op een nederlaag. ”Dan moeten ze me thuis ’s avonds en de ochtend erna even met rust laten. Maar daarna komt dat vast wel weer goed.”

De UEFA Conference League is het nieuwste Europese voetbaltoernooi voor clubs. Het hoofdtoernooi is de Champions League, dan komt de Europa League. De finale van de Conference League wordt gespeeld in Tirana. Dat is de hoofdstad van Albanië. De Rotterdamse club overleefde veel voorrondes, de groepsfase en speelt nu om de eindzege tegen het AS Roma van de Portugese trainer José Mourinho.

Ook bij Rik Maas, derdejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch, zitten de zenuwen er op vrijdagmiddag al aardig in. ”Al heb ik er vooral veel zin in. Nu belemmert het me gelukkig nog niet in mijn werk of studie, maar woensdag zit ik vast met trillende handjes”, vertelt hij lachend. ”Het maakt me ook niet uit hoe we winnen, áls we maar winnen.”



Schreeuwen

Toen Rik tien jaar was, nam zijn vader hem voor het eerst mee naar de Kuip. Daar werd de Helmonder op slag verliefd op Feyenoord. De Europese wedstrijden van dit seizoen keek hij met vrienden voor de buis. Kaarten voor de finale heeft hij niet, dus gaat hij net als Boekee met een stel vrienden naar Rotterdam om de wedstrijd in een kroeg te kijken. ”Overdag eerst werken, en dan met z’n allen naar de stad. Hopelijk vinden we daar nog een goede plek”, aldus de Avansstudent, die naar eigen zeggen fanatiek is zonder dat het extreme vormen aanneemt. ”De spannende momenten beleef ik fanatiek, maar ik schreeuw de boel niet 90 minuten bij elkaar. Maar dat doen anderen wel voor me, dat weet ik zeker!”



Bijzonder

Net als veel andere supporters had de Feyenoorder het niet verwacht dat zijn club het zo ver zou schoppen in Europa. Zeker niet na het teleurstellende seizoen hiervoor, onder trainer Dick Advocaat. ”De groepsfase overleven moest wel lukken, als ze eruit zouden zijn gegaan na de achtste finale was ik tevreden geweest. Dus deze finale is erg mooi”, vertelt Rik, die er maar wat blij mee is. ”Het is bijzonder dat er weer een Nederlandse club in een Europese finale staat, en nog mooier dat het Feyenoord is. Dat

maakt me trots.”



Hoewel Rik denkt dat tegenstander AS Roma een geslepen ploeg is die het Feyenoord erg moeilijk kan maken, gaat hij voor een overwinning voor de Rotterdammers. ”Na een 1-1 eindstand wint Feyenoord na penalty’s. Als dat zo uitkomt, nou dat wordt wat hoor. Gelukkig is die donderdag erna een vrije dag. Dat heeft de UEFA goed getimed”, besluit hij lachend.



De wedstrijd Feyenoord – AS Roma begint vanavond om 21:00 uur. De finale is gratis te zien voor iedereen op Veronica.