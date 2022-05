Foutje: toch naar hogeschool na mbo in het Papiaments

Illustratie: Daan van Bommel

Minister Dijkgraaf moet iets rechtzetten. Rondt iemand op Bonaire, Saba of Sint Eustatius een mbo-4-opleiding in het Papiaments af? Dan mag hij of zij gewoon gaan studeren in het Nederlandstalige hbo.

Het ging vorige maand mis in een Kamerdebat over een wetsvoorstel dat meer beroepsonderwijs in het Papiaments mogelijk maakt. Het idee is dat sommige mensen op de BES-eilanden geen Nederlands spreken, maar wel Papiaments: waarom zouden ze dan geen mbo-opleiding op niveau 3 of 4 kunnen volgen in die taal?

Onder meer regeringspartij VVD leverde kritiek. In Nederland heb je nu eenmaal het Nederlands nodig. Volgens de liberalen moet je taalachterstanden aanpakken in plaats van omzeilen.

Bovendien – en dat is hier van belang – moet een mbo-4-diploma volgens de VVD gewoon toegang geven tot het hbo. En volg je zo’n opleiding in het Papiaments? Dan zou je dus géén automatische toegang hebben. Dat had de minister aan de Tweede Kamer laten weten en hij bevestigde dit in het debat.

Waarde van diploma

“Als Kamer hebben we de taak en de verantwoordelijkheid om de waarde van het mbo-diploma te bewaken”, zei VVD-Kamerlid Zohair El Yassini. “Een mbo-diploma moet evenveel waard zijn in Noord-Holland als op Bonaire.”

Minister Dijkgraaf relativeerde het probleem. Hoeveel studenten van Bonaire gaan in Nederland naar het hbo? “Even een orde van grootte: het gaat om zo’n tien studenten per jaar”, zei hij tijdens het debat.

Bovendien is het wetsvoorstel vooral bedoeld voor oudere werknemers die op de eilanden zijn komen wonen en überhaupt geen Nederlands spreken. Zij kunnen zich nu niet op een hoger niveau bijscholen, omdat de huidige opleidingen Nederlandstalig zijn. Dijkgraaf: “Het is een beetje alsof wij ineens in het Spaans of Portugees les zouden krijgen.”

Principieel

Uiteindelijk voerden de minister en de Kamerleden dus vooral een principiële discussie. Houdt onderwijs in het Papiaments de bewoners van de eilanden klein, als ze niet naar het hoger onderwijs kunnen doorstromen? Zo denken bijvoorbeeld VVD en PVV erover. Of biedt onderwijs in de eigen taal juist mogelijkheden die er nu niet zijn, zoals D66 en GroenLinks menen?

Foutje

Enkele weken na het debat waarschuwden zijn ambtenaren de minister. Er was een foutje gemaakt. Studenten kunnen na zo’n opleiding in het Papiaments wél doorstromen naar een hogeschool. Het is een gewoon mbo-diploma.

Dus zet de minister deze informatie recht in een briefje aan de Tweede Kamer. Doorstuderen kan natuurlijk wel lastig worden als de student het Nederlands niet goed beheerst. “Er ligt dan ook een verantwoordelijkheid bij de student om ervoor te zorgen dat de taalbeheersing van een voldoende niveau is om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen”, schrijft de minister.

Is het genoeg om de critici te overtuigen? Vanmiddag zou de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel, maar de stemming is op verzoek van de VVD uitgesteld, omdat de Kamer de verkeerde informatie heeft gekregen.