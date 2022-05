Het kantoor van Roy Moezel is tussen de paarden: ‘Dromen zijn er om na te jagen’

Roy Moezel in de wei bij Zorgstal Helvoirt

Een tegenwicht bieden tegen de ‘grootgrutters’ in dagbesteding voor mensen met een beperking. Dat wil Social Workstudent Roy Moezel bereiken met zijn sociale onderneming SamenMaatjes. “De naam zegt het al: ik wil geen begeleider zijn, maar een echt maatje.”

“Welkom in mijn kantoortuin”, zegt Roy lachend. Hij gaat aan een van de picknicktafels zitten tussen de weilanden vol met paarden. Zijn werkomgeving van vandaag is Zorgstal Helvoirt. Hier komt hij iedere week met Isabeau. Isabeau heeft een beperking en Roy begeleidt haar vanuit zijn sociale onderneming.

Werken met paarden

Ze zitten er echt tússen de paarden. Maar liefst 42 staan er op de stal in Helvoirt. Stagiairs van het speciaal onderwijs helpen er om de dieren en het terrein te onderhouden. Ook Isabeau helpt mee. In de paddock verderop is een meisje aan het werk met een van de paarden. Het grote dier kijk haar nieuwsgierig aan en steekt zijn snuit naar voren. Als ze naar het paard toestapt, doet die beleefd een stapje achteruit.

Roy kijkt ernaar. “Mooi hè, die interactie?” Hij legt uit dat paarden het gedrag van cliënten spiegelen en dat dat kan helpen om bijvoorbeeld te leren je grenzen aan te geven. Zo ziet hij Isabeau ook groeien door de omgang met de paarden.

Startsein

Roy kwam in contact met de moeder van Isabeau toen het coronavirus uitbrak. Door de lockdown kon de jonge vrouw niet naar haar dagbesteding. Roy paste op en samen ondernamen ze van alles. Met het versoepelen van de coronaregels ging de dagbesteding weer van start, maar al snel klopte de moeder van Isabeau weer aan bij Roy: ze miste de een-op-een begeleiding voor haar dochter.

Voor Roy was dat het startsein van zijn eigen onderneming: SamenMaatjes. Hij wil mensen met een beperking begeleiden en hen helpen om onderdeel uit te maken van de samenleving, om gehoord te worden. De deeltijdstudent wilde altijd al ondernemer worden. “Ik heb eerst een technische opleiding gedaan, maar dat sloot toch niet aan bij mijn interesses. Toen heb ik gestudeerd voor junior accountmanager, omdat ondernemen me wat leek. Op die opleiding miste ik het sociale stuk, vandaar dat ik nog voor Social Work koos.”

Belang van persoonlijke aandacht

De student kwam op het idee voor zijn eigen onderneming tijdens een stage bij een grote zorgorganisatie. “Daar begeleidde ik een groep cliënten met een beperking. Echt aandacht hebben voor iedereen vond ik lastig, omdat je zoveel mensen onder je hoede hebt. Terwijl ik juist vind dat je naar mensen moet kunnen luisteren om hen te helpen groeien. Dat lukte me daar gewoon niet.” Bij SamenMaatjes staat maatwerk centraal volgens Roy: “Ik ga met mijn cliënten in gesprek: wat willen ze leren? Waar gaan we aan de slag? Met Isabeau ben ik bij de paarden, maar als iemand graag bakker wil worden, ga ik met een bakkerij in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.”

Zijn doel: de cliënten meer zelfstandig maken. “Je kunt dagbesteding zien als een manier om mensen met een beperking bezig te houden, maar als je naar hen luistert en helpt met wat ze moeilijk vinden, zie je ze groeien!” Roy ziet dat met eigen ogen gebeuren bij Isabeau. Vanaf de zorgstal gaan ze met shetlander Lars en soms ook met papegaai Kiwi de buurt in om afval te knijpen. Lars draagt vuilniszakken op zijn rug en Isabeau leidt de pony aan het touw.

“Lars is best eigenwijs”, zegt Roy. “Je moet sterk in je schoenen staan om met hem te wandelen, anders steekt hij zijn neus in elke pluk gras die we tegenkomen.” Hij merkt dat het omgaan met de shetlander Isabeau leert om grenzen aan te geven. “Als je niet duidelijk bent, duwt Lars je aan de kant. Isabeau komt meer voor zichzelf op. Ze kan beter eigen keuzes maken. En op stal spreken de stalklanten haar aan. Ze voelt zich gehoord. Dat zie je terug in haar dagelijkse leven. Daar praten mensen niet meer over haar waar ze bij is, maar juist mét haar.”

Roy en Isabeau met pony Lars (rechts. Foto: Roy Moezel)

Ambitie

Uiteindelijk hoopt Roy naast Isabeau nog meer cliënten te mogen begeleiden vanuit zijn eigen bedrijf. Hij is nu hard bezig om alles goed op te zetten. “Er komt best veel bij kijken, zoals een eigen website. Samenmaatjes.com wordt op 18 mei gelanceerd, daar kijk ik naar uit.”

Op termijn wil hij zelfs een kleinschalige woonomgeving opzetten voor mensen met een beperking. Maar zijn ambities houden niet op bij SamenMaatjes. Afgelopen jaar ging hij de gemeentelijke politiek in en aan het werk als fractieondersteuner met een focus op de inclusieve samenleving.

“Ik wil Social Work koppelen aan politiek. Het valt mij op dat lokale politici in de maanden voor de verkiezingen veel in beeld zijn, maar tussendoor zie en hoor je niets.” Om de verbinding tussen politici en burgers te verbeteren, zette hij ‘Politiek in beweging’ op. “Politici gaan koffie schenken in het bejaardentehuis, ondersteuning bieden in de wijk en inwoners persoonlijk uitnodigen voor bijeenkomsten. Jasjes uit en van mens tot mens in gesprek, dan voelen kiezers zich gehoord!”

“Heerlijk”, vindt Roy het dat hij eigen baas is en kan ondernemen. Hij kijkt om zich heen. “Ik ben lekker buiten, word omringd door dieren en mensen en kan praktisch aan de slag. Wat wil je nog meer?” Hij kan het iedere student aanraden om een onderneming te starten: “Dromen zijn er om na te jagen en hoe jonger je bent, hoe meer er kan. Wat kan er fout gaan? In het slechtste geval heb je heel veel geleerd.”