Het Tech-Ex-event van The Resistance is dit jaar voor iedere student

Studievereniging The Resistance organiseert donderdag het Tech Ex-event bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch. Daarbij komen bedrijven uit de technieksector langs om te laten zien wat ze doen en om studenten te enthousiasmeren voor het vak.

De laatste jaren vond het evenement ook al plaats, maar was dat door corona noodgedwongen online en in een andere vorm. ‘’Toen waren het alleen lezingen. We wilden het al langer wat uitgebreider doen. Dat mag nu eindelijk’’, vertelt Koen van Beekveld, vierdejaarsstudent Elektrotechniek en bestuurslid van de studievereniging blij.

Vliegende auto’s

Bij Tech-Ex staan lezingen op het programma, maar komen er ook sprekers van zo’n acht bedrijven uit de technieksector met een eigen stand naar Avans om te laten zien wat ze doen. Die bedrijven sponsoren de studievereniging. Onder de langskomende bedrijven zit een bedrijf dat vliegende auto’s maakt, maar ook consultancybedrijven.

Beeld tonen

‘’Als studievereniging willen we ook dit soort leuke, educatieve dingen doen. We willen studenten een beeld tonen van waar ze later gaan werken. Dat gaat lastig van een afstandje. Je kunt bedrijven beter uitnodigen om zelf te komen praten, om dan met elkaar in gesprek te gaan en de mensen te leren kennen met wie je straks gaat werken”, aldus Koen.

Tot deze editie was het evenement uitsluitend voor studenten Elektrotechniek. Dit jaar is het opengesteld voor studenten van de hele academie, bijvoorbeeld voor studenten Communication & Multimedia Design en Technische Bedrijfskunde. ‘’Maar de deuren staan gewoon open, en we zetten niemand neer om te controleren welke studie ze doen. Dus iedereen is welkom.”

Tech-Ex begint donderdag om 13:00 uur en duurt tot 17:00 uur. De beursvloer is op 0D008, de lezingen in 0B001 en 0B007. Het hele programma vind je hier.