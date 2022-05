IO-Link workshop is niche, maar boeiender dan je verwacht

Beeld van eerdere editie

Sensoren die machines verbinden aan computers worden steeds slimmer. Hoe slim precies, kun je woensdag ontdekken tijdens de IO Link Workshop. Aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch organiseert PI Nederland een workshop voor studenten en andere geïnteresseerden. De workshop heeft meer inschrijvingen dan de laatste jaren.



Ja, het onderwerp klinkt volgens Avansdocent Industriële Automatisering Peter van den Berg inderdaad een beetje niche. Maar als je weet in wat voor machines de nieuwe ‘IO Link-sensoren’ allemaal zitten, valt dat eigenlijk best mee. “Bijvoorbeeld in sensoren die in winkels hangen en een bel laten afgaan als er iemand binnenkomt, of sensoren in thermometers die gebruikt worden bij bierbrouwen”, somt Van den Berg op.

Diagnose

‘’Dat ging vroeger met draden, maar de tijd heeft niet stilgestaan. Nu lopen die sensoren vaak via een draadloos netwerk. Vroeger maten ze alleen de temperatuur tijdens het brouwproces, de nieuwe sensoren meten ook de PH-waarde en luchtdruk. En ze kunnen advies geven over wat er nog meer moet gebeuren. Dat voelen ze aan, als een soort diagnose’’, vertelt hij. ‘’Die sensoren, waar onze studenten later ook mee gaan werken, breken nu langzaam in de industrie door. Om te weten hoe je die moet gebruiken, organiseren we de workshop.’’



Elkaar leren kennen

Bij de workshop komen bedrijven waarmee Avans en PI Nederland samenwerkt langs in Den Bosch. Zij geven lezingen en bieden studenten de mogelijkheid om workshops en demo’s te volgen. Op die manier kunnen studenten van vooral technische opleidingen voor het eerst in aanraking komen met de innovatieve technologie. Onder de zo’n 75 aanmeldingen – vijftien meer dan bij eerdere edities – zitten studenten van Avans, maar ook van bijvoorbeeld Curio en de Hogeschool Utrecht. ‘’Dat is leuk, want op die manier leren studenten elkaar kennen en kunnen ze elkaar bevragen over minors op hun onderwijslocaties’’, aldus Van den Berg. ‘’En het is ook gewoon fijn om elkaar weer te ontmoeten na zo’n lange tijd. Dat heeft een tijd niet gekund.’’



De workshop begint om 15:00 uur en duurt tot 19:30 uur. Eten is inbegrepen en na afloop volgt een borrel. De activiteiten vinden plaats in de aula en in OD008. Wie wil, kan langskomen.